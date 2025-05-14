Μουντομπασκετ 2027: Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας στα προκριματικά!
clock 14:29 | 14/05/2025
Η Εθνική Ελλάδας έμαθε το πρόγραμμά της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, όπου θα κάνει πρεμιέρα στις 27 Νοεμβρίου 2025.

Η Εθνική Ανδρών αρχίζει τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 τον προσεχή Νοέμβριο. Το πρόγραμμα της ελληνικής ομάδας στον δεύτερο όμιλο έχει ως εξής:

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου

Ελλάδα-Β. Μακεδονία/Ρουμανία/Ουγγαρία

Μαυροβούνιο-Πορτογαλία

Κυριακή 30 Νοεμβρίου

Πορτογαλία-Ελλάδα

Β. Μακεδονία/Ρουμανία/Ουγγαρία-Μαυροβούνιο

2ος «Παράθυρο»

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου

Ελλάδα-Μαυροβούνιο

Πορτογαλία-Β. Μακεδονία/Ρουμανία/Ουγγαρία

Δευτέρα 2 Μαρτίου

Μαυροβούνιο-Ελλάδα

Β. Μακεδονία/Ρουμανία/Ουγγαρία-Πορτογαλία

3ο «Παράθυρο»

Πέμπτη 2 Ιουλίου

Β. Μακεδονία/Ρουμανία/Ουγγαρία-Ελλάδα

Πορτογαλία-Μαυροβούνιο

Κυριακή 5 Ιουλίου

Ελλάδα-Πορτογαλία

Μαυροβούνιο-Β. Μακεδονία/Ρουμανία/Ουγγαρία

Οι αντίπαλοι της Εθνικής μπάσκετ στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027

