Μουντομπασκετ 2027: Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας στα προκριματικά!

Η Εθνική Ελλάδας έμαθε το πρόγραμμά της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, όπου θα κάνει πρεμιέρα στις 27 Νοεμβρίου 2025.
Η Εθνική Ανδρών αρχίζει τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 τον προσεχή Νοέμβριο. Το πρόγραμμα της ελληνικής ομάδας στον δεύτερο όμιλο έχει ως εξής:
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου
Ελλάδα-Β. Μακεδονία/Ρουμανία/Ουγγαρία
Μαυροβούνιο-Πορτογαλία
Κυριακή 30 Νοεμβρίου
Πορτογαλία-Ελλάδα
Β. Μακεδονία/Ρουμανία/Ουγγαρία-Μαυροβούνιο
2ος «Παράθυρο»
Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου
Ελλάδα-Μαυροβούνιο
Πορτογαλία-Β. Μακεδονία/Ρουμανία/Ουγγαρία
Δευτέρα 2 Μαρτίου
Μαυροβούνιο-Ελλάδα
Β. Μακεδονία/Ρουμανία/Ουγγαρία-Πορτογαλία
3ο «Παράθυρο»
Πέμπτη 2 Ιουλίου
Β. Μακεδονία/Ρουμανία/Ουγγαρία-Ελλάδα
Πορτογαλία-Μαυροβούνιο
Κυριακή 5 Ιουλίου
Ελλάδα-Πορτογαλία
Μαυροβούνιο-Β. Μακεδονία/Ρουμανία/Ουγγαρία
