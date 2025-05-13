Οι αντίπαλοι της Εθνικής μπάσκετ στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027

Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Ντόχα η κλήρωση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ανδρών 2027, που θα διεξαχθεί στο Κατάρ.

Δια χειρός του global ambassador της διοργάνωσης, θρύλου του ΝΒΑ και του FIBA Basketball Καρμέλο Άντονι, αλλά και του τετράκις χρυσού ολυμπιονίκη των μεγάλων αποστάσεων στον στίβο Μο Φάρα, η Ελλάδα κληρώθηκε να αντιμετωπίσει αρχικά στον δεύτερο όμιλο το Μαυροβούνιο, μία εκ των Β. Μακεδονίας, Ρουμανίας και Ουγγαρίας (που θα προκύψει από τα προ-προκριματικά που θα γίνουν τον Αύγουστο) και την Πορτογαλία. Εφόσον τερματίσει στην πρώτη τριάδα του ομίλου της, η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει στη δεύτερη φάση των ομίλων τις τρεις πρώτες ομάδες του πρώτου ομίλου, που αποτελείται από την Ισπανία, την Γεωργία, μία εκ των Σλοβακίας, Ελβετίας ή Ουκρανίας (που θα προκύψει από τα προ-προκριματικά που θα γίνουν τον Αύγουστο) και τη δεύτερη του προ-προκριματικού ομίλου όπου συμμετέχουν Δανία, Νορβηγία και Κροατία.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος, ο γενικός διευθυντής της ομοσπονδίας Ντίνος Σβερκούνος και το μέλος του κεντρικού γραφείου της FIBA, Άρης Ζώης, αποτέλεσαν την ελληνική αποστολή που εκπροσώπησε τη χώρα μας στην κλήρωση. Ακολούθως θα ταξιδέψουν στο Μπαχρέιν, όπου το διήμερο 16-17/5 θα διεξαχθεί το Mid Term Congress της FIBA.

Οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται στη δεύτερη φάση μεταφέροντας τα αποτελέσματά τους από την πρώτη φάση. Οι τρεις πρώτες ομάδες του Α και του Β ομίλου θα συνθέσουν τον όμιλο Ι, οι τρεις πρώτες ομάδες του C και του D ομίλου θα συνθέσουν τον όμιλο J, οι τρεις πρώτες ομάδες του E και F ομίλου θα συνθέσουν τον όμιλο Κ και οι τρεις πρώτες ομάδες του G και του H ομίλου θα συνθέσουν τον όμιλο L. Οι τρεις πρώτες ομάδες από τα τέσσερα αυτά νέα γκρουπ θα προκριθούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, σύνολο 12 από την Ευρωπαϊκή Ζώνη, ενώ συνολικά στην τελική φάση θα δώσουν το «παρών» 32 εθνικές ομάδες.

Group A: Ισπανία, Γεωργία, Σλοβακία/Ελβετία/Ουκρανία, Δανία/Νορβηγία/Κροατία

Group B: Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Β. Μακεδονία/Ρουμανία/Ουγγαρία, Πορτογαλία

Group C: Σερβία, Τουρκία, Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Σλοβακία/Σλοβενία/Ουκρανία

Group D: Λιθουανία, Ιταλία, Μ. Βρετανία, Ισλανδία

Group E: Γερμανία, Δανία/Νορβηγία/Κροατία, Ισραήλ, Κύπρος

Group F: Λετονία, Πολωνία, δύο εκ των Ολλανδίας/Αυστρίας/Βουλγαρίας

Group G: Γαλλία, Φινλανδία, Βέλγιο, Β. Μακεδονία/Ρουμανία/Ουγγαρία

Group H: Σλοβενία, Τσεχία, Εσθονία, Σουηδία

Οι αγώνες θα γίνουν σε έξι διαφορετικά «παράθυρα» από το Νοέμβριο του 2025 μέχρι τον Μάρτιο του 2027. Το πρώτο «παράθυρο» θα είναι στις 24 Νοεμβρίου και 2 Δεκεμβρίου του 2025, το δεύτερο στις 23 Φεβρουαρίου και 3 Μαρτίου του 2026, το τρίτο στις 29 Ιουνίου και 7 Ιουλίου του 2026, το τέταρτο στις 24 Αυγούστου και 1 Σεπτεμβρίου του 2026, το πέμπτο στις 23 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2026 και το έκτο στις 22 Φεβρουαρίου και 3 Μαρτίου του 2027.