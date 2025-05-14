Μαρία Καναβάκη: Αίτημα για κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δ.Σ. για την καθαριότητα

Η Δημοτική Παράταξη «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ» με επιστολή της Επικεφαλής Μαρίας Καναβάκη προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου ζητάει άμεσα την έκτακτη και κατεπείγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για το ζήτημα της Καθαριότητας.

Ακολουθεί η σχετική επιστολή:

Ηράκλειο, 14/5/2025

ΘΕΜΑ: Αίτημα για Έκτακτη-Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Κύριε Πρόεδρε,

Ως εκλεγμένη Παράταξη του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου αισθανόμαστε την θεσμική και κυρίως την ηθική υποχρέωση απέναντι στους συμπολίτες μας να σας αναφέρουμε ότι το ζήτημα της Καθαριότητας σε όλη τη γεωγραφική έκταση του Δήμου μας που ταλαιπωρεί εδώ και μήνες τους δημότες, σήμερα πλέον έχει φτάσει στο απροχώρητο και να ζητήσουμε άμεσα Έκτακτη-Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δυστυχώς-και αυτό δεν χαροποιεί κανένα μας- με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής απειλείται η δημόσια υγεία, κινδυνεύει η προστασία του περιβάλλοντος και δυσφημείται ο τόπος μας εντός και εκτός συνόρων της χώρας μας από αυτή την απαράδεκτη εικόνα που δεν αξίζει στο Ηράκλειο.

Η Δημοτική Αρχή όφειλε να έχει ήδη ζητήσει μια ειλικρινή δημόσια συγγνώμη από τους πολίτες και να έχει εκείνη πάρει την πρωτοβουλία για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σε κάθε περίπτωση από την πλευρά μας με αγάπη και σεβασμό για την πόλη μας, με εποικοδομητική διάθεση και με μοναδικό γνώμονα την αντιμετώπιση του σοβαρότατου αυτού προβλήματος ζητούμε την Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς το ζήτημα της Καθαριότητας είναι επειγούσης φύσεως και είναι χρέος της Δημοτικής Αρχής να ενημερώσει επίσημα, συγκεκριμένα και ουσιαστικά για τις άμεσες ενέργειες που πρέπει να κάνει για την επίλυσή του.

