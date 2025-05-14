ΔΕΥ.25 Μαΐ 2026 17:10
ΚΡΗΤΗ
Ανοίγει την Πέμπτη το Φαράγγι της Σαμαριάς - Κρίθηκε επισκέψιμο μετά τους ελέγχους
Φαράγγι της Σαμαριάς
clock 15:52 | 14/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ανοιχτό θα είναι από αύριο, Πέμπτη 15 Μαΐου το φαράγγι της Σαμαριάς. Το πρωί είχε ανακοινωθεί πως θα παρέμενε κλειστό εξαιτίας του σεισμού των 6,1 Ρίχτερ που εκδηλώθηκε τη νύχτα ανατολικά της Κρήτης.

Ωστόσο και σύμφωνα με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής οι έλεγχοι κατά το μήκος του μονοπατιού έχουν ολοκληρωθεί και το φαράγγι κρίνεται ασφαλές.

Επομένως αύριο θα είναι ανοιχτό και επισκέψιμο και από τις δύο εισόδους του.

