Ανοίγει την Πέμπτη το Φαράγγι της Σαμαριάς - Κρίθηκε επισκέψιμο μετά τους ελέγχους

Ανοιχτό θα είναι από αύριο, Πέμπτη 15 Μαΐου το φαράγγι της Σαμαριάς. Το πρωί είχε ανακοινωθεί πως θα παρέμενε κλειστό εξαιτίας του σεισμού των 6,1 Ρίχτερ που εκδηλώθηκε τη νύχτα ανατολικά της Κρήτης.

Ωστόσο και σύμφωνα με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής οι έλεγχοι κατά το μήκος του μονοπατιού έχουν ολοκληρωθεί και το φαράγγι κρίνεται ασφαλές.

Επομένως αύριο θα είναι ανοιχτό και επισκέψιμο και από τις δύο εισόδους του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Παρίσι: Από τις 5 Ιουλίου, μπορείτε να κολυμπήσετε στον Σηκουάνα (αν τολμάτε)

Ηράκλειο: Συνελήφθη ο 30χρονος για τη ληστεία στο περίπτερο