Κλειστό σήμερα το Φαράγγι της Σαμαριάς λόγω του σεισμού

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ανακοινώνει ότι λόγω του σεισμού που εκδηλώθηκε σήμερα τα ξημερώματα, νότια της Κάσου το φαράγγι της Σαμαριάς, θα μείνει κλειστό για τους επισκέπτες, με σκοπό τον έλεγχο της διαδρομής από πιθανές βραχοπτώσεις.

Νεότερη ανακοίνωση θα υπάρξει σήμερα αργά το απόγευμα.

