Σε τεχνητό κώμα ο Αβονίγι της Νότιγχαμ Φόρεστ

Σε τεχνητό κώμα έβαλαν οι γιατροί τον Τάιβο Αβονίγι της Νότιγχαμ Φόρεστ, ο οποίος τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα, όταν συγκρούστηκε με το δοκάρι στο φινάλε της κυριακάτικης (11/5) αναμέτρησης με τη Λέστερ.

Η κατάσταση του Νιγηριανού επιθετικού της Φόρεστ είναι ελεγχόμενη και λαμβάνει εντατική φροντίδα μετά από την επείγουσα χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε. Την απόφαση για να μπει ο 27χρονος άσος σε τεχνητό κώμα πήραν οι γιατροί το βράδυ της Τρίτης (13/5), ως μέρος της χειρουργικής επέμβασης στην οποία υποβλήθηκε. Σημειώνοντας ότι είναι υπό πλήρη έλεγχο και δεν υπάρχει ο παραμικρός κίνδυνος για την υγεία του.

Ouch I bet that fucking hurt Awoniyi smashed into the post #NFOLEI pic.twitter.com/UChuDeTJyZ — Mark Windham (@MarkCAFC1905) May 11, 2025

Η Νότιγχαμ Φόρεστ είχε εκδώσει ανακοίνωση νωρίς την Τρίτη (13/5) λίγο μετά την επέμβαση, αναφέροντας: «Η Νότιγχαμ Φόρεστ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο Τάιβο Αβονίγι αναρρώνει καλά μέχρι στιγμής μετά από επείγουσα χειρουργική επέμβαση για σοβαρό τραυματισμό στην κοιλιακή χώρα, που υπέστη κατά τον αγώνα της Κυριακής με τη Λέστερ Σίτι.

Η σοβαρότητα του τραυματισμού του είναι μια ισχυρή υπενθύμιση των φυσικών κινδύνων που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο και γιατί η υγεία και η ευημερία ενός ποδοσφαιριστή πρέπει πάντα να αποτελούν προτεραιότητα».