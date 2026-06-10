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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Το πειραματικό αθόρυβο αεροσκάφος X-59 πέταξε ταχύτερα από την ταχύτητα του ήχου (βίντεο)
αεροσκάφος NASA
clock 20:11 | 10/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η NASA πέτυχε ένα σημαντικό τεχνολογικό επίτευγμα, καθώς το πειραματικό αεροσκάφος Χ-59 πραγματοποίησε για πρώτη φορά πτήση σε υπερηχητική ταχύτητα.

Ο πιλότος της NASA, Jim Less, απογειώθηκε από την Edwards Air Force Base και ολοκλήρωσε με επιτυχία την αποστολή του, φτάνοντας σε μέγιστη ταχύτητα 1,1 Mach, δηλαδή περίπου 1.147 χιλιόμετρα την ώρα. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, το αεροσκάφος ανέβηκε σε ύψος 13.228 μέτρων, ενώ η συνολική διάρκεια της πτήσης έφτασε τα 81 λεπτά.

Η δοκιμαστική πτήση έδωσε στους μηχανικούς και τους ερευνητές τη δυνατότητα να συλλέξουν πολύτιμα δεδομένα τόσο σε υποηχητικές όσο και σε υπερηχητικές συνθήκες πτήσης, αποτελώντας ένα ακόμη βήμα προς την ανάπτυξη αεροσκαφών που θα μπορούν να ταξιδεύουν ταχύτερα από τον ήχο με σημαντικά μειωμένο θόρυβο. Το Χ-59 αποτελεί μέρος του προγράμματος Quesst Mission, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία μιας νέας γενιάς υπερηχητικών αεροσκαφών με περιορισμένο ηχητικό αποτύπωμα.

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