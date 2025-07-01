Σπάνιο εξωπλανήτη ανακάλυψαν ερασιτέχνες αστρονόμοι

Ένας νέος γιγάντιος πλανήτης αερίου που ανακαλύφθηκε από ερασιτέχνες αστρονόμους χρησιμοποιώντας δεδομένα από την αποστολή εντοπισμού εξωπλανητών TESS της NASA είναι εντυπωσιακός, κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Ο εξωπλανήτης με την κωδική ονομασία TOI-4465 b βρίσκεται περίπου 400 έτη φωτός από τη Γη και έχει μάζα περίπου έξι φορές μεγαλύτερη από αυτή του Δία. Αυτό που είναι πραγματικά συναρπαστικό με τον TOI-4465 b ωστόσο, είναι το γεγονός ότι περιστρέφεται γύρω από το άστρο του σε απόσταση περίπου 0,4 φορές την απόσταση μεταξύ Γης και Ήλιου σε μια ελλειπτική τροχιά. Ένα έτος για αυτόν τον πλανήτη χρειάζεται περίπου 102 γήινες ημέρες για να ολοκληρωθεί. Η απόστασή του από το άστρο του του δίνει μια εκτιμώμενη θερμοκρασία μεταξύ 93 έως 204 βαθμών Κελσίου.

Αυτό καθιστά τον TOI-4465 b μια σπάνια περίπτωση ενός γιγάντιου πλανήτη που είναι μεγάλος, ογκώδης, πυκνός και σχετικά ψυχρός, που υπάρχει σε μια ανεξερεύνητη περιοχή γύρω από το άστρο του από την άποψη αυτών που γνωρίζουμε για το μέγεθος και τη μάζα του πλανήτη.

Πλανήτες όπως ο TOI-4465 b αποτελούν ενδιαφέρουσες προοπτικές για τους επιστήμονες εξωπλανητών επειδή γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ των «καυτών Διών», των καυτών πλανητών που βρίσκονται σε τροχιά τόσο κοντά στα αστέρια τους που το έτος διαρκεί λίγες ώρες, και των παγωμένων γιγάντιων κόσμων όπως ο Ποσειδώνας και ο Ουρανός του ηλιακού μας συστήματος.

Δυστυχώς, δεν γνωρίζουμε πολλούς τέτοιους κόσμους, επειδή είναι δύσκολο να ανιχνευθούν. «Αυτή η ανακάλυψη είναι σημαντική επειδή οι εξωπλανήτες μακράς περιόδου, που ορίζονται ως αυτοί που έχουν τροχιακές περιόδους μεγαλύτερες από 100 ημέρες, είναι δύσκολο να ανιχνευθούν και να επιβεβαιωθούν λόγω περιορισμένων παρατηρησιακών ευκαιριών και πόρων», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η επικεφαλής της ομάδας και ερευνήτρια του Πανεπιστημίου του Μεξικού, Ζάχρα Έσακ. «Ως αποτέλεσμα, υποεκπροσωπούνται στον τρέχοντα κατάλογό μας εξωπλανητών. Η μελέτη αυτών των πλανητών μακράς περιόδου μας δίνει πληροφορίες για το πώς σχηματίζονται και εξελίσσονται τα πλανητικά συστήματα υπό πιο ήπιες συνθήκες».

Η σπανιότητα τέτοιων εξωπλανητών καθιστά τον TOI-4465 b πρωταρχικό στόχο για μελλοντική έρευνα με το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb.

