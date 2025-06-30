Έπιασαν δουλειά οι "δορυφορικοί προστάτες" της Γης από μεγάλες πυρκαγιές

Τρεις μήνες μετά την εκτόξευση του δορυφόρου FireSat Protoflight δόθηκαν στη δημοσιότητα οι πρώτες εικόνες που κατέγραψε. Είναι ο πρώτος από ένα σμήνος 50 δορυφόρων που θα παρακολουθούν τον πλανήτη συνεχώς για την έγκαιρη ανίχνευση μεγάλων δασικών πυρκαγιών.

Οι πρώτες εικόνες ελήφθησαν από χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, καθώς ο δορυφόρος χρησιμοποίησε το όργανο πολλαπλών ζωνών υπέρυθρης ακτινοβολίας (IR) για να σαρώσει το τοπίο για συγκεκριμένες θερμικές υπογραφές που θα μπορούσαν να υποδηλώνουν πυρκαγιές.

«Αυτές οι πρώτες εικόνες φωτός επιβεβαιώνουν ότι οι αισθητήρες IR μας λειτουργούν όπως έχουν σχεδιαστεί και συλλέγουν δεδομένα υψηλής ποιότητας. Η υπέρυθρη απεικόνιση με αυτή την ποιότητα είναι ένας από τους πιο τεχνικά απαιτητικούς τομείς στην τηλεπισκόπηση και είμαστε περήφανοι που είμαστε μεταξύ των λίγων εμπορικών παικτών που προωθούν αυτή τη δυνατότητα σε τροχιά» δήλωσε ο Νταν Μακλίς επικεφαλής επιστήμονας της εταιρείας Muon Space που βρίσκεται πίσω από αυτό το νέο δορυφορικό σμήνος.

Ο FireSat Protoflight εκτοξεύτηκε στις 14 Μαρτίου με πύραυλο της SpaceX. Η Muon Space σχεδιάζει να εκτοξεύσει τρεις ακόμη δορυφόρους FireSat το 2026 και το σμήνος να έχει αναπτυχθεί πλήρως στο Διάστημα μέχρι το 2030. Η Muon Space σχεδιάζει ο αστερισμός να μπορεί να σαρώνει κάθε σημείο της Γης κάθε 20 λεπτά, με περισσότερες περιοχές επιρρεπείς σε πυρκαγιές να σαρώνονται πιο συχνά.

Ο αστερισμός FireSat γεννήθηκε από μια συνεργασία μεταξύ της Muon Space και του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Earth Fire Alliance για την παροχή πιο εμπεριστατωμένων δεδομένων σχετικά με τις πυρκαγιές στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, στους πρώτους ανταποκριτές και στις πληγείσες κοινότητες, ώστε να προσπαθήσουν να μετριάσουν καλύτερα τις απειλές των πυρκαγιών. Η ομάδα ελπίζει ότι οι εικόνες υψηλής ανάλυσης από τους δορυφόρους μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του κενού στην ανίχνευση πυρκαγιών με βάση το διάστημα.

πηγή: naftemporiki.gr

