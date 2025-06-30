Η κατάλληλη θερμοκρασία για το κλιματιστικό στον καύσωνα, σύμφωνα με ειδικό

Το καλοκαίρι και οι καύσωνες είναι εδώ και μαζί και το ερώτημα σε ποια θερμοκρασία ιδανικά πρέπει να ρυθμίσω το κλιματιστικό μου.

Πολλοί με το που μπουν στο σπίτι ενεργοποιούν το κλιματιστικό σε πάρα πολύ χαμηλή θερμοκρασία μετατρέποντάς το σπίτι σε ψυγείο, αλλά αυτή δεν είναι σίγουρα η πιο φιλική προς την ενέργεια ή οικονομικά αποδοτική στρατηγική.

Η ιδανική θερμοκρασία στο κλιματιστικό

Τι πρέπει να κάνετε λοιπόν, ώστε να παραμείνετε άνετοι -ενώ παράλληλα θα εξοικονομείτε όσο το δυνατόν περισσότερη ενέργεια;

Κάποιοι συμβουλεύουν να ρυθμίζει κανείς τη θερμοκρασία στην πιο υψηλή θερμοκρασία (στο κρύο πάντα) που σας βολεύει και κρατά το περιβάλλον ευχάριστο, δηλαδή στην πιο υψηλή επιλογή μεν, αλλα που θα σας επιτρέπει να κινείστε και να ξεκουράζεστε ευχάριστα και δροσερά δε και στην περίπτωση που θέλει να φύγει για λίγο κάποιος και να αφήσει το κλιματιστικό σε λειτουργία, να ανεβάσει κατά δύο βαθμούς τη θερμοκρασία.

Το ορθότερο, όπως λέει και το αμερικανικό υπ. Ενέργειας, είναι ο καθένας να αποφασίζει ποια είναι η ιδανική θερμοκρασία για το δικό του σπίτι. Ως ιδανικές θερμοκρασίες στην ψύξη του κλιματιστικού θεωρούνται αυτές μεταξύ 21 και 28 βαθμών.

Η Elizabeth Shavers, manager σε εταιρεία ασφαλιστικής και τεχνικής υποστήριξης σπιτιών την οποία επικαλείται το aol.com θεωρεί ότι αυτή η τελευταία προσέγγιση είναι η καλύτερη.

Σύμφωνα με την ίδια, μια συγκεκριμένη θερμοκρασία είναι λιγότερο σημαντική από το να διατηρείτε τον θερμοστάτη σας σε μια σταθερή, μέτρια ρύθμιση και όχι να κάνετε ακραίες ρυθμίσεις.

«Η συνέπεια αποτρέπει την υπερκόπωση του κλιματιστικού, ενώ παράλληλα διατηρεί το σπίτι σας άνετο χωρίς να σπαταλάει ενέργεια», εξηγεί.

Ένα πράγμα που δεν πρέπει ποτέ να κάνετε, προειδοποιεί, είναι να γυρίσετε αμέσως τον θερμοστάτη πολύ χαμηλά για να προσπαθήσετε να ψύξετε το σπίτι σας γρηγορότερα. «Αυτό σπαταλάει ενέργεια και μπορεί να καταπονήσει τη μονάδα», εξηγεί.

Πώς να παραμείνετε δροσεροί, πώς να ρυθμίσετε το κλιματιστικό

Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να διατηρήσετε το σπίτι σας άνετο χωρίς να κατεβάσετε ακόμη περισσότερο τη θερμοκρασία στο θερμοστάτη.

Ακολουθούν αυτά που συνιστά η Shavers.

* Κάντε συντήρηση και αλλάξτε φίλτρα στο κλιματιστικό

* Κρατήστε τα στόρια και τις κουρτίνες κλειστά κατά τη διάρκεια της ημέρας.

* Χρησιμοποιήστε ανεμιστήρες για να βελτιώσετε την κυκλοφορία του αέρα.

* Αποφύγετε τη χρήση συσκευών που παράγουν θερμότητα, όπως φούρνοι και στεγνωτήρια, κατά τη διάρκεια του πιο ζεστού μέρους της ημέρας.

* Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι σωστά σφραγισμένα, για να μην έχετε απώλειες.

* Κρατήστε τα έπιπλα μακριά από τους αεραγωγούς τωβ κλιματιστικών για να επιτρέπεται η καλή ροή του αέρα και βεβαιωθείτε ότι όλες οι εξωτερικές μονάδες είναι καθαρές από σκουπίδια και φυτά.

Πηγή: iefimerida.gr

