Apple: Το μυστήριο πίσω από το «i» που συνεχίζει να προβληματίζει

Σχεδόν 20 χρόνια έχουν περάσει από την κυκλοφορία του πρώτου iPhone, ωστόσο το ερώτημα παραμένει: Τι ακριβώς σημαίνει το περίφημο γράμμα «i» που συνοδεύει τόσα προϊόντα της Apple;

Από το iMac και το iPod, έως το iPhone και το iPad, το «i» έγινε σήμα κατατεθέν της εταιρείας. Η παρουσία του σε κάθε νέα συσκευή δεν πέρασε απαρατήρητη, οδηγώντας τους χρήστες σε πλήθος εικασιών. Για κάποιους παραπέμπει στο «internet», για άλλους στο «individual» («ατομικός»), «immaculate» («άψογος») ή «immediate» («άμεσος»). Πολλοί απλώς το θεώρησαν αναφορά στην προσωπική αντωνυμία «I» («εγώ») – τον ίδιο τον χρήστη.

Η πρώτη επίσημη εμφάνιση του «i» έγινε το 1998 με το iMac. Όπως είχε εξηγήσει τότε ο Στιβ Τζομπς, το γράμμα εκπροσωπούσε αρχικά το internet, τονίζοντας τις διαδικτυακές δυνατότητες του υπολογιστή, που για την εποχή θεωρούνταν επαναστατικές.

ΖΩΗ 11/06/2025 11:34

Ωστόσο, με την πάροδο των χρόνων και την τεχνολογική εξέλιξη, η σημασία του «i» απέκτησε περισσότερες ερμηνείες. Ο ίδιος ο Τζομπς είχε δηλώσει ότι το γράμμα μπορούσε να αναφέρεται σε μια σειρά από λέξεις που εξέφραζαν το όραμα της Apple: internet (διαδίκτυο), individual (ατομικότητα), instruct (εκπαίδευση), inform (πληροφόρηση) και inspire (έμπνευση).

Είχε επίσης υπαινιχθεί ότι το γράμμα αναφερόταν και στην αντωνυμία «I» ως ένδειξη προσωπικότητας, αλλά και στο «instruction» (διδασκαλία), τονίζοντας τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα των προϊόντων του.

Σήμερα, με την ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης σε νεότερα μοντέλα iPhone, προστίθεται ακόμα μία πιθανή ερμηνεία: το «intelligence». Άλλοι παραπέμπουν στο «iOS», το λειτουργικό σύστημα των συσκευών.

Παρά τις τόσες πιθανές σημασίες, ο Στιβ Τζομπς είχε καταστήσει σαφές πως το «i» δεν είχε ποτέ έναν και μόνο ορισμό. Ήταν, όπως και η Apple, μια έννοια δυναμική – σύμβολο καινοτομίας, έμπνευσης και ταυτότητας.

Πηγή: iefimerida.gr

