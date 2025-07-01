Τελικά πρέπει να κλείνουμε την τηλεόραση σβήνοντας το πολύπριζο;

Αντί για το κλασικό κόκκινο κουμπί στο τηλεχειριστήριο, το on/off στην τηλεόραση μπορεί να γίνει και με τον διακόπτη του πολύπριζου. Η επιλογή αυτή έχει πλεονεκτήματα, αλλά ενέχει και κινδύνους.

Καθώς η τηλεόραση, κυρίως οι συσκευές παλαιότερης τεχνολογίας, είχε τη φήμη πως καταναλώνει πολύ ρεύμα, πολλοί άνθρωποι προτιμούν να χρησιμοποιούν τον διακόπτη του πολύπριζου για να σβήνουν και να ανάβουν την οθόνη, προκειμένου να εξοικονομήσουν ενέργεια. Αυτό, όμως, μπορεί να αποδειχθεί επιβλαβές για τη συσκευή.

Κακός σύμβουλος οι απότομες διακοπές ρεύματος

Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει μέσα στην τηλεοπτική συσκευή, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η τεχνολογία των σύγχρονων τηλεοράσεων είναι παρόμοια με αυτή των υπολογιστών, είναι δηλαδή γεμάτες με ευαίσθητα εξαρτήματα και κυκλώματα. Η απότομη διακοπή της τροφοδοσίας προκαλεί ταχύτερη φθορά αυτών των εξαρτημάτων. Επιπλέον, πολλές τηλεοράσεις εκτελούν ενημερώσεις ενώ βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής. Εάν διακοπούν αυτές οι ενημερώσεις, μπορεί να προκύψουν προβλήματα λογισμικού.

Ειδικά οι κάτοχοι τηλεοράσεων OLED θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οι τηλεοράσεις εκτελούν ειδικά προγράμματα καθαρισμού, ενώ βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής, για να αποτρέψουν την καύση δεδομένων. Εάν διακοπεί η τροφοδοσία, αυτές οι διαδικασίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν και η εικόνα υποφέρει.

Πώς μπορώ να αποσυνδέσω σωστά την τηλεόρασή μου από την πρίζα;

Είναι καλύτερο να απενεργοποιήσετε εντελώς την τηλεόρασή σας, αντί να τη θέσετε απλώς σε λειτουργία αναμονής. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με το τηλεχειριστήριο είτε, σε παλαιότερα μοντέλα, με ένα κουμπί στην ίδια την τηλεόραση. Καλή ιδέα είναι επίσης να συνδέσετε την τηλεόρασή σας απευθείας σε μια πρίζα στον τοίχο, χωρίς πολύπριζο ενδιάμεσα.

Εάν έχετε πολλές συσκευές που θέλετε να απενεργοποιήσετε μαζί -όπως μια παιχνιδο-κονσόλα ή ένα ηχοσύστημα-, τα πολύπριζα με μόνιμες πρίζες θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια λύση. Με αυτά τα πολύπριζα, τουλάχιστον μία πρίζα παραμένει συνδεδεμένη ακόμα και όταν το πολύπριζο είναι απενεργοποιημένο, κι έτσι μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι η τηλεόραση δεν χάνει την τροφοδοσία της. Ωστόσο, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε πολύπριζα υψηλής ποιότητας και ελέγχετε πάντα τα όρια ισχύος των συσκευών σας.

Πόσο «καίει» το stand by στην τηλεόραση

Η αλήθεια είναι πως όχι, εάν έχετε μια σύγχρονη συσκευή. Η κατανάλωση ενέργειας των σύγχρονων τηλεοράσεων σε κατάσταση αναμονής είναι τόσο χαμηλή που η πλήρης απενεργοποίησή τους δεν αξίζει τον κόπο.

Οι σύγχρονες συσκευές σε κατάσταση stand by, δηλαδή απενεργοποιημένες αλλά στο ρεύμα, καταναλώνουν από 0,5 έως 3 watt το 24ωρο. Έστω ότι έχετε τη συσκευή σε αυτή την κατάσταση για έναν ολόκληρο χρόνο, η εταιρεία ηλεκτρισμού θα σας χρεώσει 8,76 κιλοβατώρες, δηλαδή ελάχιστα.

Γίνεται λοιπόν σαφές πως μπορείτε να κάνετε εξοικονόμηση ενέργειας σε άλλες, πιο ενεργοβόρες συσκευές. Ενώ μπορεί να φαίνεται βολικό να αποσυνδέετε όλες τις συσκευές ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας ένα πολύπριζο, αυτή δεν είναι η καλύτερη λύση για την τηλεόρασή σας.

Πηγή: iefimerida.gr

