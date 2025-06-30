Τρομακτική συνάντηση δύτη με γιγάντιο λευκό καρχαρία στο Μπαλί (βίντεο)
clock 22:15 | 30/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Μια τρομακτική στιγμή έζησε δύτης στο Μπαλί, όταν βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με έναν τεράστιο λευκό καρχαρία, ενώ βρισκόταν στα ανοικτά των ακτών.

Η συγκλονιστική αυτή συνάντηση συνέβη τον Μαρτίου, αλλά το βίντεο ήρθε πρόσφατα στο φως της δημοσιότητας από χρήστη του X με το όνομα @the.independent. Στα πλάνα φαίνεται ο καρχαρίας να γυρίζει αργά προς την κάμερα, να παραμένει για λίγα δευτερόλεπτα σε απόσταση αναπνοής από τον δύτη και τελικά να απομακρύνεται κολυμπώντας.

Ο δύτης που συναντήθηκε με τον λευκό καρχαρία είναι εκπαιδευτής καταδύσεων στο Scuba Junkie στη Νούσα Πενίντα, ονομάζεται Φαμπιάν Κλίφτον και περιέγραψε τη συνάντηση ως «μία στο εκατομμύριο να βρεθείς τόσο κοντά στον μεγαλύτερο καρχαρία».

Οι θεάσεις τόσο μεγάλων λευκών καρχαριών στα νερά γύρω από το Μπαλί είναι εξαιρετικά σπάνιες, με την τελευταία επίσημη καταγραφή να έχει γίνει το 2019 στο Crystal Bay, στην άλλη πλευρά της Νούσα Πενίντα.

