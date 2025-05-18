Λίνα Μενδώνη: Ρίχνει την ευθύνη στον άνεμο για την κατάρρευση της τοιχογραφίας στην Κνωσό

Η αιτία της πτώσης του αντιγράφου της τοιχογραφίας των δελφινιών στο λεγόμενο «Μέγαρο της Βασίλισσας» οφείλεται στις σφοδρές ριπές νοτίων ανέμων, με χαρακτηριστικά ανεμοστρόβιλων, που έπληξαν τον χώρο, επισημαίνει η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, απαντώντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος σε δήλωσή του έκανε λόγο για εγκατάλειψη του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού. «Φαίνεται ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει επισκεφθεί πρόσφατα, την Κνωσό» σχολιάζει η υπουργός.

Όπως επισημαίνει η κ. Μενδώνη «ειδικά, το συγκρότημα των "βασιλικών διαμερισμάτων" δεν είναι επισκέψιμο για το κοινό, από τη δεκαετία του 1980» ενώ «από τον Σεπτέμβριο 2019 ως το τέλος του 2023, πραγματοποιήθηκε -από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου- η αποκατάσταση του "Μεγάρου του Βασιλέως". Εν τω μεταξύ εκπονήθηκαν οι μελέτες για την αποκατάσταση του "Μεγάρου της Βασίλισσας", ώστε το έργο να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, το 2025».

«Το Υπουργείο Πολιτισμού, επί των κυβερνήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη, όχι μόνον ενδιαφέρεται ουσιαστικά για τη συντήρηση, προστασία και ανάδειξη της Κνωσού, αλλά ηγείται του εθνικού στόχου της ένταξης των μινωικών ανακτόρων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Αυτόν τον εθνικό στόχο τορπιλίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τις ατυχείς δηλώσεις του, προσβλέποντας σε μικροκομματικά οφέλη» τονίζει η υπουργός.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πυροσβέστες: Δικαιώθηκαν για τα οφειλόμενα ρεπό - Πιστώνονται οι λογαριασμοί των δικαιούχων

Επεισόδια με μολότοφ στα Εξάρχεια: Επίθεση αγνώστων κατά αστυνομικών στη Νομική