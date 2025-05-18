ΕΛΛΑΔΑ
Επεισόδια με μολότοφ στα Εξάρχεια: Επίθεση αγνώστων κατά αστυνομικών στη Νομική
clock 08:55 | 18/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Επίθεση με μολότοφ εξαπέλυσαν άγνωστοι, τα ξημερώματα της Κυριακής 18/05, περίπου στις 12:30 μετά τα μεσάνυχτα, στο σημείο όπου συναντώνται οι οδοί Διδότου και Χαριλάου Τρικούπη, σε κοντινή απόσταση από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στα Εξάρχεια.

Μάλιστα, από την επίθεση ξέσπασε πυρκαγιά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.



Εξάρχεια: Επίθεση αγνώστων και σε αστυνομικούς στη Νομική - Τραυματίστηκαν αστυνομικοί

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, λίγο αργότερα, εμφανίστηκε ξαφνικά ομάδα αγνώστων στη Νομική Σχολή, όπου βρίσκονταν δυνάμεις των ΜΑΤ. Οι αστυνομικοί δέχτηκαν επίθεση με πέτρες, μπουκάλια και καρέκλες.



Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τρεις αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί ελαφρά.



Μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί 28 προσαγωγές.

