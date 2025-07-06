Ο Κασσελάκης «τρολάρει» τα ορθογραφικά λάθη του Μητσοτάκη μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ: «Αριστεία, όχι αστεία…»

«Αριστεία, όχι αστεία…», σχολιάζει ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στο βιβλίο επισκεπτών της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Άγιο Όρος, «τρολάροντας» τα ορθογραφικά λάθη του πρωθυπουργού.

Αριστεία, όχι αστεία… https://t.co/Kb5pO4mYUu — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) July 5, 2025

«Δεν αποκλείεται να μπέρδεψε το βιβλίο επισκεπτών στο Άγιο Όρος με εσωτερικό σημείωμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Το Κίνημα Δημοκρατίας, άλλωστε, τονίζει χαρακτηριστικά για όσα έγραψε ο κ. Μητσοτάκης, συνδέοντας το μήνυμα του πρωθυπουργού με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ:

«’Προσκηνητής’, ‘ωφείλω’, ‘συμβάλω’. Τρία λάθη. Ή μήπως… δεν είναι λάθη; Μήπως είναι κωδικοί επικοινωνίας μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης που περιέγραψε η Ευρωπαία Εισαγγελέας;».

Και συνεχίζει: «Προσκηνητής: ‘Μπήκες στην ομάδα’. Ωφείλω: ‘Χρωστάς κάλυψη’. Συμβάλω: ‘Τρέχει η επιχείρηση’».

Υπογραμμίζει, μάλιστα, ότι «οι τόνοι (σ.σ. στις λέξεις) λείπουν, γιατί όταν διευθύνεις κύκλωμα, οι τόνοι πρέπει να πέφτουν. Και μεταξύ μας… Δεν αποκλείεται να μπέρδεψε το βιβλίο επισκεπτών στο Άγιο Όρος με εσωτερικό σημείωμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

"Προσκηνητής", "ωφείλω", "συμβάλω".

Τρία λάθη. Ή μήπως… δεν είναι λάθη; Μήπως είναι κωδικοί επικοινωνίας μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης που περιέγραψε η Ευρωπαία Εισαγγελέας; Προσκηνητής: «Μπήκες στην ομάδα».

Ωφείλω: «Χρωστάς κάλυψη».

Συμβάλω: «Τρέχει η… pic.twitter.com/wxkl2cu9IO — Κίνημα Δημοκρατίας (@kinima_official) July 5, 2025

