Κακλαμάνης σε Χαρίτση: Μόνο με προκαταρκτική η πρόσβαση στους ψηφιακούς δίσκους για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Δεν υπάρχουν ψηφιακοί δίσκοι καταγραφής των συνομιλιών της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή, παρά το γεγονός ότι η δικογραφία βρίσκεται σε έγχαρτη μορφή στη διάθεση των βουλευτών, απαντά ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης στον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση, ο οποίος κατέθεσε αίτημα να δοθούν οι ψηφιακοί δίσκοι για να υπάρχει πρόσβαση στο σύνολο των συνομιλιών που έχουν καταγραφεί.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης, ενημέρωσε επίσης τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι δικαίωμα αναζήτησης των σχετικών ψηφιακών δίσκων προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μέσω του υπουργείου Δικαιοσύνης, έχει μόνο μια Προκαταρκτική Επιτροπή της Βουλής, εφόσον αυτή συσταθεί, κάτι το οποίο εξήγησε και στον κ. Χαρίτση.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Βουλής, είπε ότι επίκειται νέα κλήρωση για το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση Τριαντόπουλου, λόγω της συνταξιοδότησης της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Γεωργίας Αδειλίνη, η οποία είχε κληρωθεί ως τακτικό μέλος.

