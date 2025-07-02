ΤΡΙ.07 Απρ 2026 17:32
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
Κακλαμάνης σε Χαρίτση: Μόνο με προκαταρκτική η πρόσβαση στους ψηφιακούς δίσκους για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
νικήτας κακλαμάνης
clock 15:08 | 02/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Δεν υπάρχουν ψηφιακοί δίσκοι καταγραφής των συνομιλιών της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή, παρά το γεγονός ότι η δικογραφία βρίσκεται σε έγχαρτη μορφή στη διάθεση των βουλευτών, απαντά ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης στον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση, ο οποίος κατέθεσε αίτημα να δοθούν οι ψηφιακοί δίσκοι για να υπάρχει πρόσβαση στο σύνολο των συνομιλιών που έχουν καταγραφεί.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης, ενημέρωσε επίσης τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι δικαίωμα αναζήτησης των σχετικών ψηφιακών δίσκων προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μέσω του υπουργείου Δικαιοσύνης, έχει μόνο μια Προκαταρκτική Επιτροπή της Βουλής, εφόσον αυτή συσταθεί, κάτι το οποίο εξήγησε και στον κ. Χαρίτση.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Βουλής, είπε ότι επίκειται νέα κλήρωση για το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση Τριαντόπουλου, λόγω της συνταξιοδότησης της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Γεωργίας Αδειλίνη, η οποία είχε κληρωθεί ως τακτικό μέλος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη - ΟΠΕΚΕΠΕ – Αποκαλυπτικές συνομιλίες: «Δεν είναι 147 άτομα, είναι 400 ψήφοι»

Δίκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Ευρωπαία Εισαγγελέας δείχνει φυλακίσεις

Αυγενάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Με εικασίες και γενικότητες δεν υπηρετείται η αλήθεια

 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Οπεκεπε Νικήτας Κακλαμάνης Αλέξης Χαρίτσης
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis