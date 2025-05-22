ΤΡΙ.02 Ιου 2026 15:49
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Ζελένσκι: Πρόσκληση για συμμετοχή στην Σύνοδο της Οδησσού
Μητσοτάκης Ζελένσκι
clock 12:54 | 22/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε το πρωί της Πέμπτης 22 Μαΐου τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Ο Πρωθυπουργός αποδέχθηκε την πρόσκληση που του απηύθυνε ο κ. Ζελένσκι να συμμετάσχει στην Σύνοδο Ουκρανίας – χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης που θα πραγματοποιηθεί στην Οδησσό.

Σημειώνεται πως η πρώτη τους συνάντηση ήταν τον Αύγουστο του 2023 στην Αθήνα και είχε πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία της Ελλάδας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Σεισμός Κρήτη: Οι πρώτες εικόνες μετά την ισχυρή δόνηση - Έπεσε τμήμα κτιρίου στο κέντρο

Σεισμός στην Κρήτη: Η γάτα που αντιλήφθηκε την δόνηση πριν καν ξεκινήσει (βίντεο)

Σεισμός στην Κρήτη: Καρέ - καρέ σε βίντεο η ισχυρή δόνηση

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κυριάκος Μητσοτάκης Βολοντίμιρ Ζελένσκι Οδησσός
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis