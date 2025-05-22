Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Ζελένσκι: Πρόσκληση για συμμετοχή στην Σύνοδο της Οδησσού

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε το πρωί της Πέμπτης 22 Μαΐου τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Ο Πρωθυπουργός αποδέχθηκε την πρόσκληση που του απηύθυνε ο κ. Ζελένσκι να συμμετάσχει στην Σύνοδο Ουκρανίας – χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης που θα πραγματοποιηθεί στην Οδησσό.

Σημειώνεται πως η πρώτη τους συνάντηση ήταν τον Αύγουστο του 2023 στην Αθήνα και είχε πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία της Ελλάδας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Σεισμός Κρήτη: Οι πρώτες εικόνες μετά την ισχυρή δόνηση - Έπεσε τμήμα κτιρίου στο κέντρο

Σεισμός στην Κρήτη: Η γάτα που αντιλήφθηκε την δόνηση πριν καν ξεκινήσει (βίντεο)

Σεισμός στην Κρήτη: Καρέ - καρέ σε βίντεο η ισχυρή δόνηση