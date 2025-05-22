Σεισμός στην Κρήτη: Η γάτα που αντιλήφθηκε την δόνηση πριν καν ξεκινήσει (βίντεο)
clock 12:30 | 22/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο με μία γάτα στις Λίμνες Μεραμπέλλου στο Λασίθι την οποία καταγράφει η κάμερα να αντιλαμβάνεται τον σημερινό σεισμό, ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν αυτός ξεκινήσει.

Το τετράποδο σταματάει ξαφνικά να περπατάει και προσπαθεί να αντιληφθεί κάποιο κίνδυνο και ελάχιστα δευτερόλπετα μετά, ξεκινά ο ισχυρός σεισμός με την γάτα να το βάζει στα πόδια. 

Δείτε το βίντεο:

Σεισμός στην Κρήτη Λασίθι Γάτα
