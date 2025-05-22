Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε το Ηράκλειο!

Ισχυρή σεισμική δόνηση ταρακούνησε το Ηράκλειο αλλά και την Ανατολική Κρήτη, στις 06.19 το πρωί!

Η δόνηση ήταν μεγέθους 6,1 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 60 χλμ και το επίκεντρο στα 56 Χλμ. ΒΒΑ της Νεάπολης Λασιθίου.

Ο σεισμός, πάντως, έγινε αισθητός και σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δεν είναι ακόμη σαφές αν υπάρχουν τραυματισμοί ή ζημιές.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμιο Λέκκα «ο σεισμός είχε σημαντικό βάθος και αυτό είναι σημαντικό γιατί μάλλον δεν θα έχουμε εκδήλωση τσουνάμι».







Είναι σε τάφρο όχι στο ελληνικό τόξο, πρόσθεσε ο κ. Λέκκας εκτιμώντας ότι δεν θα υπάρξουν μεγάλες ζημιές στην Κρήτη.

(Το μήνυμα που εστάλη στα κινητά των κατοίκων όσων έχον σύστημα Android)

Η ισχυρή σεισμική δόνηση σκόρπισε ανησυχία στους κατοίκους, που ξύπνησαν έντρομοι και βγήκαν έξω από τα σπίτια τους.