ΤΡΙ.02 Ιου 2026 09:47
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε το Ηράκλειο!
σεισμογραφος
clock 06:21 | 22/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ισχυρή σεισμική δόνηση ταρακούνησε το Ηράκλειο αλλά και την Ανατολική Κρήτη, στις 06.19 το πρωί!

Η δόνηση ήταν μεγέθους 6,1 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 60 χλμ και το επίκεντρο στα 56 Χλμ. ΒΒΑ της Νεάπολης Λασιθίου.

Ο σεισμός, πάντως, έγινε αισθητός και σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

μξηγ

Δεν είναι ακόμη σαφές αν υπάρχουν τραυματισμοί ή ζημιές.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμιο Λέκκα «ο σεισμός είχε σημαντικό βάθος και αυτό είναι σημαντικό γιατί μάλλον δεν θα έχουμε εκδήλωση τσουνάμι».



Είναι σε τάφρο όχι στο ελληνικό τόξο, πρόσθεσε ο κ. Λέκκας εκτιμώντας ότι δεν θα υπάρξουν μεγάλες ζημιές στην Κρήτη.

εα

(Το μήνυμα που εστάλη στα κινητά των κατοίκων όσων έχον σύστημα Android) 

Η ισχυρή σεισμική δόνηση σκόρπισε ανησυχία στους κατοίκους, που ξύπνησαν έντρομοι και βγήκαν έξω από τα σπίτια τους.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Σεισμός
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis