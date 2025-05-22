Σεισμός Κρήτη: Οι πρώτες εικόνες μετά την ισχυρή δόνηση - Έπεσε τμήμα κτιρίου στο κέντρο

Τεράστια είναι η ανησυχία που σκόρπισε η ισχυρή σεισμική δόνηση που σημειώθηκε 19 λεπτά μετά τις 6 σήμερα το πρωί Βόρεια της Κρήτης με εστιακό βάθος τα 60 km και επίκεντρο τα 57 km βόρεια - Βορειανατολικά της Νεάπολης Λασιθίου..

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το συντονιστικό κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, υπάρχει αναφορά για κατολίσθηση στο δρόμο μεταξύ Μύρτος και Τέρτσα ενώ σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, ο δρόμος έκοψε.

Image

(25ης Αυγούστου στο Ηράκλειο, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας αποκλείει σημείο όπου παρατηρήθηκε πτώση τμημάτων κτιρίου)

Image

Οι Αρχές είναι επί ποδός και σύμφωνα πληροφορίες, πέργκολά σπιτιού έπεσε στον οικισμό των Αθανάτων Ηρακλείου ενώ αντικείμενα έπεσαν σε αρκετά σπίτια.

Image

Image

(Τμήμα κτηρίου που έπεσε στον πεζόδρομο της 25ης Αυγούστου)

Image

(Εικόνα από μπαλκόνι στην οδό Μονής Καρδιωτισσης)

Image

(Εικόνα από την οδό Μονής Καρδιωτισσης)

Την ίδια ώρα και όπως σημείωσε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανόλης Μενεγάκης, ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα έντονος ωστόσο όπως είπε, δεν υπάρχουν ακόμη αναφορές για ζημιές.

Δείτε βίντεο από τον σεισμό στην Κρήτη:

Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία σήμερα (22/05) στην Σητεία, καθώς πραγματοποιηθήκαν σχετικοί έλεγχοι από κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας και δεν διαπιστώθηκαν ζημιές από τον σεισμό μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης, στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κρήτης.

«Όλα θα λειτουργήσουν κανονικά» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γιώργος Ζερβάκης, δήμαρχος Σητείας, κάνοντας λόγο για ένα «πολύ έντονο φαινόμενο, χωρίς όμως να έχει καμία σχέση με τις προηγούμενες φορές».

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Συγκλονίζει η διασώστρια του ΕΚΑΒ για το βρέφος στα σκουπίδια (βίντεο)

Ηράκλειο: Τί λέει ο πατέρας του ανήλικου που υπέστη εγκαύματα από την έκρηξη μπαταρίας