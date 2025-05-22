Ηράκλειο: Συγκλονίζει η διασώστρια του ΕΚΑΒ για το βρέφος στα σκουπίδια (βίντεο)

Η διασώστρια του ΕΚΑΒ, που μαζί με τον συνάδελφό της εντόπισαν το νεογέννητο βρέφος στα σκουπίδια, στο Ηράκλειο, περιγράφει την εικόνα που αντίκρισαν όταν έφτασαν στο σημείο.

Στην περιγραφή της, η διασώστρια του ΕΚΑΒ, Μαρία Μπαρδη, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως η μητέρα του βρέφους και ο σύζυγός της δεν έδιναν ξεκάθαρες απαντήσεις και αυτό τους κίνησε τις υποψίες.





Μετά από πρωτοβουλία του συναδέλφου της, ο οποίος πίστευε ότι κάπου υπάρχει ένα μωρό, έπεισε τον σύζυγο και εντόπισε το παιδί στα σκουπίδια.

«Λάβαμε μια κλήση για αιμορραγία στη γεννητική περιοχή. Πηγαίνοντας εκεί και μετά από ερωτήσεις που κάναμε, και απαντήσεις που δεν λάβαμε ή δεν ικανοποιηθήκαμε από αυτές, οδηγηθήκαμε με έναν τρόπο στο ότι κάτι δεν μας άρεσε. Συμπληρωματικά, κάποιες κουβέντες του συζύγου... Δεν πειστήκαμε ότι ήταν ένα φυσικό γεγονός, όπως η ίδια επέμενε, ότι βρίσκεται σε έμμηνο ρύση και πολύ έντονη μάλιστα» περιγράφει αρχικά.

Οι υποψίες και ο εντοπισμός του βρέφους στα σκουπίδια

Σε ερώτηση για το τι ήταν αυτό που τους κίνησε τις υποψίες ότι η γυναίκα είχε γεννήσει, η διασώστρια είπε: «Η ίδια ήταν πάρα πολύ εφησυχασμένη με το ότι δεν είχε περίοδο για 7-8 μήνες και δεν το είχε ψάξει, δεν δεχόταν σε καμία περίπτωση την πιθανότητα εγκυμοσύνης. Δευτερευόντως, ο σύζυγος είπε στον συνάδελφό μου ότι ''το μόνο που παρατηρώ το τελευταίο καιρό ήταν ότι είχε μεγάλη κοιλιά και τώρα δεν έχει''».

Εκεί το πλήρωμα του ΕΚΑΒ αποφάσισε πως πρέπει να ψάξει περαιτέρω την υπόθεση.

«Στη συνέχεια συνεννοηθήκαμε με τον συνάδελφο ότι κάτι δεν μας άρεσε σε αυτή την περίπτωση. Μου είπε ότι πρέπει να οδηγηθούμε στα σκουπίδια και πιθανολόγησα πως ''ναι'', έπρεπε. Οπότε το επόμενο βήμα ήταν να μείνω εκεί και να κάνω ερωτήσεις στη μητέρα. Προσπαθούσα να την πείσω να με αφήσει να την ελέγξω, να την πάμε στο νοσοκομείο, τουλάχιστον να με αφήσει να σηκώσω την κουβέρτα με την οποία ήταν τυλιγμένη».

Στη συνέχεια έγιναν τα «αποκαλυπτήρια».

«Μετά, ο συνάδελφος πήγε μαζί με τον σύζυγο εκτός της οικίας. Τον ρώτησε πού βρίσκεται ο κάδος με τα σκουπίδια. Οδηγήθηκε εκεί, άκουσε το κλάμα του παιδιού και εντόπισε στη σακούλα το βρέφος. Ο σύζυγος μας είπε ότι επιστρέφοντας από την εργασία του την είδε λίγο ταραγμένη, να πετάει τα σκουπίδια. Το μωρό το πήρε ο συνάδελφος. Το βρέφος ήρθε στα χέρια μου από αυτόν. Μου είπε ''όντως, υπάρχει μωρό''. Το πήρα, μπήκα στην καμπίνα για περίθαλψη και ο συνάδελφος έκανε τα προβλεπόμενα. Τηλεφώνησε στις Αρχές, στο τηλεφωνικό κέντρο, να κινηθεί μονάδα και γιατρός».

Η διασώστρια ανέφερε πως το νεογέννητο ήταν «σε καλή κατάσταση».

«Δεν γνωρίζουμε πόση ώρα ήταν στη σακούλα. Ήταν ένα ολοκληρωμένο μωρό, καλοσχηματισμένο, ζωηρό. Έκλαιγε. Δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Είναι αγοράκι» είπε, ενώ επιβεβαίωσε και την έντονη μυρωδιά της χλωρίνης που εντοπίστηκε πάνω του.

«Υπήρχε πολύ έντονη οσμή χλωρίνης. Δεν γνωρίζω αν το είχε περιλούσει ή αν ήταν υπολείμματα στη σακούλα, δεν το γνωρίζω».

Για το πώς δικαιολόγησε ότι δεν είχε αντιληφθεί την εγκυμοσύνη ο σύζυγος, η διασώστρια αποκάλυψε πως τους είπε ότι η εγκυμονούσα «φορούσε ριχτά ρούχα και δεν φαινόταν, ''ήταν τροφαντούλα'', μας είπε».

«Δίνουμε καθημερινά μάχη στο ΕΚΑΒ, κάθε κλήση διαφορετική και μοναδική. Χρειάζεται καλή προετοιμασία και οξύνοια του πληρώματος για να αντιμετωπίσει το κάθε περιστατικό» ανέφερε ακόμη.

