Ηράκλειο: Γιατί η 33χρονη πέταξε στα σκουπίδια το μωρό της;

Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στη Μονάδα Νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, το νεογέννητο αγοράκι που πέταξε σε κάδο απορριμμάτων, μόλις το γέννησε στο σπίτι της, στη Νέα Αλικαρνασσό του Δήμου Ηρακλείου, η 33χρονη μητέρα του. Η λεχώνα νοσηλεύεται φρουρούμενη, στη Μαιευτική Κλινική του ΠΑΓΝΗ, επίσης σε καλή κατάσταση.

Σε δηλώσεις του ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Χαλκιαδάκης, επεσήμανε ότι η κατάσταση του νεογνού, κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ήταν ικανοποιητική, καθώς, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το βρέφος είχε τη δική του αναπνοή και κανονικούς ρυθμούς, ωστόσο εμφάνιζε μεταβολική οξέωση και υποθερμία.

Τι θα ισχυριστεί η μητέρα

Όπως δήλωσε ο δικηγόρος της 33χρονης και του συντρόφου της στην ΕΡΤ, η γυναίκα αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα και θα έπρεπε να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή.

Σε βάρος της έχει σχηματιστεί δικογραφία για το αδίκημα της απόπειρας παιδοκτονίας κατά τη διάρκεια του τοκετού, σε βαθμό κακουργήματος και αυτά τα ψυχιατρικά προβλήματα αναμένεται να επικαλεστεί προς υπεράσπισή της.

Από την πλευρά του ο σύντροφός της, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει παιδιά, υποστηρίζει ότι του είχε αποκρύψει την εγκυμοσύνη και πως δε γνώριζε πως πέταξε το νεογνό στα σκουπίδια. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του ζευγαριού, ο 34χρονος υποστηρίζει ότι μόλις τους τελευταίους δύο μήνες είχε παρατηρήσει ότι ήταν πρησμένη η κοιλιά της συζύγου του, όμως η απάντηση που έπαιρνε από την ίδια ήταν πως οφειλόταν σε ορμονική διαταραχή σχετική με την έμμηνο ρύση.

Ανάλογη απάντηση πήρε κι όταν επέστρεψε στο σπίτι και είδε τη γυναίκα την ώρα που πήγαινε να πετάξει τη σακούλα με το νεογνό στα σκουπίδια – χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει το περιεχόμενό της – και στη συνέχεια διαπίστωσε ότι υπήρχαν αίματα στο μπάνιο και στο καθιστικό. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η γυναίκα απέδωσε την αιμορραγία στην έμμηνο ρύση.

Παρόλα αυτά, ο ίδιος κάλεσε το ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου βρέθηκε μπροστά σε μια γυναίκα με αιμορραγία που παρέπεμπε σε περίπτωση γέννας. Όμως, η 33χρονη επέμενε ότι οφειλόταν στην έμμηνο ρύση και δεν επιθυμούσε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, παρά τις προσπάθειες και του συντρόφου της.

Η περίεργη συμπεριφορά της γυναίκας προβλημάτισε τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Ο επικεφαλής του πληρώματος ρώτησε πού έχει κοντά κάδο απορριμμάτων, ο σύντροφος υπέδειξε το σημείο και εκεί εντοπίστηκε το βρέφος ζωντανό, χωρίς να κλαίει, μέσα σε μία μπλε ναύλον σακούλα.

