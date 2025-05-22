Ηράκλειο: Τί λέει ο πατέρας του ανήλικου που υπέστη εγκαύματα από την έκρηξη μπαταρίας

Το σπίτι μοιάζει βομβαρδισμένο τοπίο. Ένα στρώμα καπνού απλώνεται παντού. Δεν είναι κάποια μολότοφ που εξερράγη αλλά μια μπαταρία ποδηλάτου.

«Είχε φορτίσει το πρωί το παιδί την μπαταρία έβγαλε μετά την μπαταρία από την πρίζα του φορτιστή το φύλαξε την άφησε στην άκρη την μπαταρία στην είσοδο πήγε στο μπάνιο έκανε το μπάνιο του και άκουσε ένα μπαμ, με το που βγαίνει βλέπει την μπαταρία με φωτιές να πηγαίνει δεξιά αριστερά στο σαλόνι», λέει ο πατέρας του τραυματία.

Η μπαταρία έσκασε στα καλά του καθουμένου θα πουν περιγράφοντας την αδιανόητη περιπέτειά τους, η οποία τους έχει κάνει να χάσουν τον ύπνο τους.

«Τραυματίστηκε κάτω στο πόδι γιατί η μπαταρία από κάτω έβγαζε φωτιές φλογοβόλο και του έκαψε το πόδι το κουτουπιέ πάνω όλο το πόδι και λίγο στο χέρι όπως την κρατούσε», πρόσθεσε ο πατέρας του.

Το θύμα θα μιλήσει για τη στιγμή της αδιανόητης έκρηξης, μιας μπαταρίας που απλά είχε φορτιστεί για να την χρησιμοποιήσει στις καθημερινές του μετακινήσεις.

«Πάω εγώ να ετοιμαστώ, μετά από λίγο ετοιμάζομαι για να φύγω και όπως είμαι στο μπάνιο ακούω ξαφνικά πως κάνουν τα πυροτεχνήματα τα βεγγαλικά έτσι, και βγαίνω τρέχοντας και είχε γεμίσει το σπίτι καπνούς και έβλεπα την μπαταρία όπως είναι τα πυροτεχνήματα και πήγαινε δεξιά αριστερά και βλέπω με φωτιές την έπιασα όπως ήταν από κάτω την έβγαλα έξω στο μπαλκόνι πήρα μετά ένα μπουκάλι από το ψυγείο και την έσβησα και μετά είδα ότι και στον καναπέ μέσα είχε πάρει φωτιά ένα μαξιλάρι, πήγα και την έσβησα από εκεί», αναφέρει ο τραυματίας.