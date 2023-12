Στην Αίγυπτο ο Δένδιας – Συνάντηση με τον Αλ Σίσι

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έγινε, σήμερα, δεκτός από τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στη χώρα.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Δένδιας τονίζει ότι εξέφρασε προς τον κ. Σίσι τα συγχαρητήριά του «για την επανεκλογή του και υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Αιγύπτου για την ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή μας».

Η ανάρτηση:

In the context of my official visit to Egypt, I was received today by President Εl-Sisi @AlsisiOfficial. I expressed my congratulations for his re-election and I stressed the significance of the strategic relation between 🇬🇷🇪🇬 for the security and stability in our wider region. pic.twitter.com/GpndSS4PfF

