Άρης Μουγκοπέτρος: «Εάν έχεις τέτοιους φίλους, τι να τους κάνεις τους εχθρούς; Δεν θέλω να τον δω ούτε ζωγραφιστό»

Ο Άρης Μουγκοπέτρος μίλησε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά για τη σοβαρή περιπέτεια που εξακολουθεί να περνά με την υγεία του, ύστερα από την κροτίδα που έσκασε στα χέρια του.

«Πιστεύω πάρα πολύ. Αν δεν είχα τη βοήθεια του Θεού δεν θα ζούσα. Ζω από θαύμα. Θα μπορούσε να μου είχε πάρει το κεφάλι η κροτίδα ή να είχε σκοτωθεί κόσμος. Δεν θέλω να σκέφτομαι τις εικόνες που θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί, γιατί ταράζομαι. Χρειάστηκα ψυχολογική βοήθεια, περνάω μετατραυματικό στρες, έχω εφιάλτες. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Θα ήθελα του Αγίου Δημητρίου να μπορέσω να παίξω ένα τραγούδι. Συνειδητοποίησα ότι έλειψα πάρα πολύ από το σπίτι όταν είδα τις κόρες μου. Παίρνω δύναμη από τα κορίτσια μου, γιατί θέλω να ζήσω τη ζωή τους, να τις δω να μεγαλώνουν. Μου δίνουν μεγάλη δύναμη. Όταν ήρθαν στο νοσοκομείο δεν έφευγαν από τα χέρια μου», είπε αρχικά.

Τι είπε για την κατάσταση της υγείας του; «Ο γιατρός μου έχει δώσει ελπίδα, έχω τεράστια αισιοδοξία για το χέρι μου. Δεν θα συμβιβαστώ με κάτι μέτριο. Έχω υποστεί σοβαρή ζημιά στο μάτι μου. Δεν βλέπω από το ένα μάτι, βλέπω μόνο 10%. Φύλαγα τα χέρια μου σαν τα μάτια μου και τραυματίστηκε και το χέρι μου και το μάτι μου. Δεν μπορώ να είμαι λειτουργικός. Οι μέρες που θα έρθουν είναι διαφορετικές».

Τι είπε για τον άνθρωπο που του έδωσε την κροτίδα «Άλλοι δεν έτρεξαν ποτέ, ούτε για μία συγγνώμη ακόμα και σήμερα. Ούτε ένα μήνυμα ούτε ένα τηλέφωνο. Δεν αφήνεις τον άνθρωπο στα τραύματά του και κρύβεσαι. Δεν ήταν φίλος μου, εάν έχεις τέτοιους φίλους τι να τους κάνεις τους εχθρούς; Δεν θέλω να τον δω ούτε ζωγραφιστό αυτόν που μου έδωσε την κροτίδα.

Δεν είδα ιδιαίτερη αντιμετώπιση από τον καταστηματάρχη εκείνης της βραδιάς. Δεν στάθηκε σωστά απέναντι σε όλα αυτά. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να πετάξει χλωρίνη. Θα μπορούσαμε να βρούμε κι άλλα μέλη μου. Πέταξε μία χλωρίνη στο μαγαζί του και έπεσε για ύπνο, έτσι απλά. Η αστυνομία πληροφορήθηκε από το Facebook πως έχασα τα δάχτυλά μου».

