Πανελλήνιες: Ανακοινώθηκε ο αριθμός των εισακτέων για το 2025
Πανελλαδικές
clock 16:24 | 12/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Τον αριθμό των εισακτέων για τις Πανελλαδικές 2025 γνωστοποίησε το υπουργείο Παιδείας. Όπως αναφέρει η σχετική υπουργική απόφαση, για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, στα πανεπιστήμια θα εισαχθούν συνολικά 68.788 φοιτητές.

Ο αριθμός αφορά σε όλες τις σχολές και τα τμήματα που εντάσσονται στα μηχανογραφικά δελτία, τα οποία θα συμπληρώσουν οι μαθητές που θα εξεταστούν στις Πανελλήνιες το προσεχές διάστημα.

Ο συνολικός αριθμός εισακτέων σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2025-26, παραμένει στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την περασμένη χρονιά (σ.σ. ο αριθμός εισακτέων για το 2024 ήταν 68.851).

H ανακοίνωση του υπουργείου για τους εισακτέους στις Πανελλαδικές 2025 αναφέρει:

«Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι έχει αποσταλεί για δημοσίευση σε ΦΕΚ η αριθμ. Φ.253.1/50169/A5/08-05-2025 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026».

Σύμφωνα με την ως άνω Υπουργική Απόφαση, ο συνολικός αριθμός των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 θα ανέλθει σε 68.788.

παννελαδικές Εισακτεοι
