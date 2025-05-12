Ηράκλειο: Μικρής έκτασης διαρροή καυσίμων μετά από ημιβύθιση σκάφους (φωτο-βίντεο)

Συναγερμός σήμανε το πρωί στις λιμενικές αρχές του Ηρακλείου όταν ένα σκάφος βυθίστηκε με αποτέλεσμα να προκληθεί μικρής έκτασης ρύπανση. Στο σκάφος ευτυχώς δεν επέβαιναν άτομα, όμως υπήρξε διαρροή καυσίμων

Οι αρμόδιες αρχές βρέθηκαν επί τόπου στο Ενετικό Λιμάνι καθώς, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ρύπανση, απλώθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα για τον περιορισμό της. Το σκάφος -το οποίο έχει ημιβυθιστεί- απομακρύνθηκε με την χρήση γερανού.

Δίτε εδώ τις φωτογραφίες και το βίντεο από τη στιγμή που ανασύρεται από το νερό:

Image

Image

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Αίτημα για προανακριτική και για τον Κώστα Καραμανλή, προανήγγειλε από το Ηράκλειο ο Νίκος Ανδρουλάκης

Στο Ηράκλειο ο Μάκης Βορίδης - Βλέπει χώρους για κέντρο προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών