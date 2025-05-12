Αίτημα για προανακριτική και για τον Κώστα Καραμανλή, προανήγγειλε από το Ηράκλειο ο Νίκος Ανδρουλάκης

Αίτημα για προανακριτική στη Βουλή και για τον Κ. Καραμανλή προανήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ολοκληρώνοντας την τετραήμερη επίσκεψή του στο Ηράκλειο, με αφορμή την περιφερειακή συνδιάσκεψη του κόμματος που πραγματοποιήθηκε χθες, Κυριακή 11-5-2025.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Τις επόμενες ημέρες θα είμαστε έτοιμοι για να πάρουμε αυτή την πρωτοβουλία. Έχουμε 30 βουλευτές, άρα μπορούμε μόνοι μας να καταθέσουμε αίτημα προανακριτικής στη Βουλή των Ελλήνων» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι «είναι προφανές ότι από τη στιγμή που υφιστάμενοι του κ. Καραμανλή, βάσει της δικογραφίας που έχει έρθει από τη Λάρισα, διώκονται με εγκλήματα κακουργηματικού χαρακτήρα, το ίδιο θα πράξουμε και για τον προϊστάμενό τους τον κ. Καραμανλή και όλα τα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται».

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στο Ηράκλειο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ συναντήθηκε με επιχειρηματίες της Βιομηχανικής Περιοχής του Ηρακλείου, που του εξέφρασαν τον προβληματισμό και την αγωνία τους σε ό,τι αφορά τον φορέα διαχείρισης των ΒΙΠΕ και την προσπάθεια να «διαβρώσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς» όπως ανέφεραν.

«Ακούσαμε την αγωνία εγκατεστημένων επιχειρήσεων στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και σε 25 Βιομηχανικές Περιοχές, όπου ένα fund δυσκολεύει τη ζωή τους, την ανταγωνιστικότητα τους και την προοπτική των επιχειρήσεων τους. Κατά τα άλλα όμως η κυβέρνηση λειτουργεί υπέρ της επιχειρηματικότητας» είπε ο κ. Ανδρουλάκης, που τόνισε ότι θα ληφθεί άμεσα κοινοβουλευτική πρωτοβουλία «για να μπουν κανόνες σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση για εκατοντάδες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα».

Τέλος, σε ό,τι αφορά την περιφερειακή συνδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες, Κυριακή, ο Νίκος Ανδρουλάκης επισήμανε ότι «προτεραιότητα είναι να συνεχίσουμε τον αγώνα σε όλη τη χώρα, γιατί θέλουμε μία ισχυρή οικονομία, μια δίκαιη κοινωνία και μία χώρα η οποία θα δίνει λύσεις στις νεότερες γενιές. Για εμάς η περιφερειακή ανάπτυξη είναι μονόδρομος, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα τεράστια αδιέξοδα του ελληνικού λαού και ιδιαίτερα το μεγάλο θέμα του δημογραφικού, που θα είναι το θέμα συζήτησης στις 3 του Σεπτέμβρη στην επέτειο για τα 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο - Κτηματολόγιο: Ο ιερέας που ετάφη σε... ξένο οικόπεδο και άλλες ιστορίες καθημερινής τρέλας

Στο Ηράκλειο ο Μάκης Βορίδης - Βλέπει χώρους για κέντρο προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών

Μεσαρά: Θρήνος για τον πασίγνωστο επιχειρηματία που "έσβησε"