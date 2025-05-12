Κύπελλο Ελλάδας: Ο Σιμόν Μαρτσίνιακ θα σφυρίξει στον τελικό ΟΦΗ-Ολυμπιακός

Ο Πολωνός Σιμόν Μαρτσίνιακ, ένας από τους κορυφαίους διατητές παγκοσμίως, ορίστηκε από την ΚΕΔ για να σφυρίξει τον τελικό ΟΦΗ-Ολυμπιακός που θα διεξαχθεί το Σάββατο 17 Μαϊου στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Ο 44χρονος ρέφερι, που πριν λίγες μέρες σφύριξε τον ημιτελικό του Champions League, Ίντερ-Μπαρτσελόνα, έχει ένα σπουδαίο βιογραφικό, με πολύ μεγάλες παραστάσεις από κορυφία ματς, όπως τον τελικό του Μουντιάλ του 2022, χρονιά που αναδείχτηκε καλύητερος διατητής του κόσμου.

Πρόκειται για την καλύτερη επιολογή που θα μπορούσε να κάνει κι έκανε τελικά η επιτροπή διαιτησίας της ΕΠΟ για τον Σαββατιάτικο τελικό.

Ο Μαρτσίνιακ έχει ξανάρθει, φέτος, στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα στις 11 Ιανουαρίου διαιτήτευσε το ματς της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1