ΠΑΣΟΚ: Πυρά στην κυβέρνηση για την αλλαγή του τρόπου αποζημίωσης των ασφαλισμένων υγείας

Πυρά στην κυβέρνηση για την αλλαγή του τρόπου αποζημίωσης των ασφαλισμένων υγείας, εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ. Σε κοινή δήλωση η Μιλένα Αποστολάκη, Βουλευτής Βορ. Τομέα Αθηνών -υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Οικονομίας, και Δημήτρης Σπυράκος Γραμματέας Τομέα Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Καταναλωτών, αναφέρουν:

«Ένα ακόμη πλήγμα δέχονται οι ασφαλισμένοι στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας. Μετά τις εξοντωτικές αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας των τελευταίων ετών, που η κυβέρνηση επέτρεψε με την επιβολή του ιδιωτικού δείκτη των ασφαλιστικών εταιρειών, οι τελευταίες αρχίζουν να αλλάζουν τώρα και τον τρόπο αποζημιώσεως των ασφαλισμένων, δυσχεραίνοντας την πρόσβασή τους στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Απαιτούν, έτσι, από ασφαλισμένους να πληρώνουν πλέον οι ίδιοι τις δαπάνες νοσηλείας και εν συνεχεία να τις διεκδικούν από την ασφαλιστική εταιρεία. Το αποτέλεσμα, όσοι ασφαλισμένοι δεν διαθέτουν επαρκείς αποταμιεύσεις, να αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τα συμβόλαιά τους».

«Η κυβέρνηση υποθάλπει την ασυδοσία»

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, σημειώνουν επίσης ότι: «μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία και ασφαλιστικές εταιρείες αδιαφορούν για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Τα μεν ιδιωτικά νοσοκομεία, λειτουργώντας σε ένα καθεστώς πλήρους αδιαφάνειας, εκμεταλλεύονται τη δυσχερή θέση και αδυναμία των ασθενών, ώστε να επιβάλλουν χρεώσεις που είναι πέραν κάθε λογικής.

Οι δε ασφαλιστικές εταιρείες, αντί να οργανώσουν, όπως έχουν χρέος, την παροχή των υπηρεσιών τους με τρόπο που να προστατεύει τα συμφέροντα των ασφαλισμένων, επιλέγουν τον εύκολο δρόμο της μετακύλησης του κόστους και της «συνεκμετάλλευσης» των καταναλωτών».

«Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο με τις πρωτοβουλίες του οδήγησε στην κατάργηση του απαράδεκτου δείκτη του ΙΟΒΕ στην αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων, θα πρωτοστατήσει άμεσα και σε πρωτοβουλίες για τον τερματισμό της ασυδοσίας και των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στο χώρο της ιδιωτικής υγείας.

Απέναντι σε μία κυβέρνηση που με την αδράνειά της υποθάλπει την ασύδοτη σε βάρος των καταναλωτών κερδοσκοπία και στον τομέα αυτό, θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα των ασφαλισμένων και των ασθενών. Η αλλαγή του τρόπου αποζημίωσης των ασφαλισμένων συνιστά μία μονομερή και καταχρηστική πρακτική που υπονομεύει τα δικαιώματά τους και ως τέτοια θα πρέπει άμεσα να αποσυρθεί», τονίζουν.

