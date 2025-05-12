Κρήτη: Χιλιάδες παραβάσεις του ΚΟΚ μετά από τροχονομικούς ελέγχους λίγων ημερών

Εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι στην Περιφέρεια της Κρήτης. Την τελευταία εβδομάδα διενεργήθηκαν (10.118) έλεγχοι σε οχήματα και βεβαιώθηκαν (2.873) παραβάσεις

Στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και δράσεων, για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την ασφαλή μετακίνηση οχημάτων και πολιτών, πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα από 04 έως 10 Μαϊου τροχονομικοί έλεγχοι στην Περιφέρεια της Κρήτης.

Σκοπός των ελέγχων είναι η αναβάθμιση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας των πολιτών.

Συγκεκριμένα, συγκροτήθηκαν συνεργεία ελέγχων και πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι τροχονομικοί έλεγχοι σε οχήματα, σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, όπου ελέγχθηκαν συνολικά (10.118) οχήματα και βεβαιώθηκαν (2.873) παραβάσεις, ως ακολούθως:

Υπερβολική Ταχύτητα 386

Μη χρήση προστατευτικού κράνους 178

Μη χρήση ζώνης ασφαλείας 136

Στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης 120

Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος 44

Χρήση κινητού τηλεφώνου 77

Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα 73

Αντικανονικό προσπέρασμα 41

Αντικανονικοί ελιγμοί 73

Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη 38

Ανασφάλιστα 44

Παραβάσεις ΚΤΕΟ 65

Λοιπές παραβάσεις 1.598

Υπενθυμίζεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των χρηστών του οδικού δικτυού και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας.

Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει:

Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ.

Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά.

Σέβομαι τα όρια ταχύτητας.

Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα.

Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη.

Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα.

Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας.

Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας.

Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσικλέτα φορώ πάντα κράνος.

Πριν ξεκινήσω για ταξίδι ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω.

Για περισσότερες χρήσιμες συμβουλές στον τομέα πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων και οδικής ασφάλειας, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας http://www.hellenicpolice.gr.

Η οδική ασφάλεια, μας αφορά όλους.

H ευαισθητοποίηση, η αλλαγή νοοτροπίας, η αλλαγή της κουλτούρας και της παιδείας μας, είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία, για να μπει επιτέλους ένα «stop» στα τροχαία ατυχήματα.

Ας είναι αυτό το μήνυμα και ο τρόπος σκέψης μας, για να σταματήσουμε να θρηνούμε θύματα στην άσφαλτο.

