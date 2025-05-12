Έκθεση αναγνώρισης κρητικών λαγωνικών στον Δήμο Χερσονήσου

Με το σύνθημα «η διατήρηση των ντόπιων ειδών είναι πολιτισμός» διοργανώνεται έκθεση αναγνώρισης και μορφολογίας κρητικών λαγωνικών στο Δημαρχείο Χερσονήσου, στην πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών, το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Μαΐου. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Χερσονήσου, ενώ διοργανώνεται από τον Όμιλο Κρητικού Λαγωνικού και στηρίζεται από τον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδος, τον 1ο Κυνηγετικό Σύλλογο Ηρακλείου και την Α’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης και Δωδεκανήσου.

Η έκθεση ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο 17 Μαΐου στις 4.00 το μεσημέρι, ενώ την Κυριακή 18 Μαΐου στις 10.00 το πρωί, με κριτές την κ. Μάτα Σκούρα και τον κ. Χρήστο Ψυχάρη. Στην έκθεση μπορούν να συμμετέχουν υγιή, αρτιμελή σκυλιά με πλήρες ηλεκτρονικό βιβλιάριο και μικροτσίπ. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Για την αναγνώριση δεν απαιτείται δήλωση συμμετοχής αρκεί τα σκυλιά να είναι υγιή, αρτιμελή, με ηλεκτρονικό βιβλιάριο με το ισχύον αντιλυσσικό εμβόλιο, microchip και άνω των 6 μηνών. Για την μορφολογία μπορεί να αποσταλεί σχετικό mail με το pedigree του σκύλου προς συμμετοχή και από τις 2 πλευρές μέχρι και τις 12/05/2025 στο [email protected]. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 6946690987.

Αναφέρεται ότι, ο Κρητικός Λαγωνικός είναι μία από τις αρχαιότερες φυλές κυνηγετικών σκύλων στην Ευρώπη, με ιστορία που ξεπερνά τις τέσσερις χιλιετίες. Η παρουσία του στην Κρήτη χρονολογείται από την προϊστορική εποχή, πριν από τον Μινωικό Πολιτισμό (3200-1700 π.Χ.), όπως αποδεικνύεται από αρχαιολογικά ευρήματα, όπως σφραγιδόλιθοι, κεραμικά και τοιχογραφίες. Ο Κρητικός Λαγωνικός είναι εξαίρετος κυνηγός, χρησιμοποιούμενος για το κυνήγι μικρών και μεσαίων θηραμάτων. Διακρίνεται για την ευφυΐα, την υπακοή και την αθλητική του ικανότητα, ενώ είναι γνωστός για την εξαιρετική του ευκινησία και την ορμητική καταδίωξη του θηράματος. Η φυλή παρέμεινε αμιγής στην Κρήτη για χιλιάδες χρόνια, εξελισσόμενη σε έναν μεσόμορφο λαγωνικό, ικανό να εντοπίζει, να καταδιώκει και να συλλαμβάνει το θήραμα του με όλες τις αισθήσεις του. Σήμερα, ο Κρητικός Λαγωνικός αναγνωρίζεται ως ένας πολύτιμος σύντροφος και εξαιρετικός κυνηγός, με ιδιαίτερη σημασία για την πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης.

Περισσότερες πληροφορίες για την διοργάνωση και την ιστορία του Κρητικού Λαγωνικού παρέχονται στο www.cretandog.gr .

