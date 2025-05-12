ΣΑΒ.23 Μαΐ 2026 13:50
Θρήνος για τον 31χρονο Γιώργο που έχασε τη ζωή του σε εργατικό ατύχημα
clock 13:12 | 12/05/2025
newsroom ekriti.gr

Θλίψη σκόρπισε στο Αγρίνιο η είδηση του τραγικού θανάτου του 31χρονου Γιώργου Μουζόπουλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του το πρωί της Κυριακής κατά τη διάρκεια εργασιών σε έργο ύδρευσης στην περιοχή Καλάθου της Ρόδου.



Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν, σύμφωνα με πληροφορίες του dimokratiki.gr, ο νεαρός εργάτης κατέβηκε σε χαντάκι βάθους άνω των δύο μέτρων για να διαμορφώσει τη βάση με άμμο ενόψει τοποθέτησης αγωγού.



Ξαφνικά, η πλευρά του σκάμματος υποχώρησε, με αποτέλεσμα ο άτυχος άνδρας να καταπλακωθεί από μεγάλες ποσότητες χώματος.



Η κατάρρευση ήταν τόσο σφοδρή, που προκάλεσε τον ακαριαίο θάνατο του εργάτη. Παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες των διασωστών να τον ανασύρουν και να του χορηγήσουν οξυγόνο, διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη αργά.



Ο Γιώργος Μουζόπουλος ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο ανήλικων παιδιών.

