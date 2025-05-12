Αργυρός: «Ο άνθρωπος που παρέσυρε τη σύντροφό μου και το παιδί μας με το αυτοκίνητο κατάλαβε το λάθος του»
clock 16:00 | 12/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην πατρότητα, στο σοκαριστικό τροχαίο της σύζυγού του πριν από λίγους μήνες στο Κολωνάκι.

«Ο άνθρωπος κατάλαβε το λάθος του. Ευτυχώς, η οικογένεια μου έχει την υγεία της, νομίζω η συγχώρεση είναι η μεγαλύτερη αρετή», ανέφερε ο τραγουδιστής.

«Συνέχεια κάνουν απάτες εις βάρος μου. Μου στέλνουν άπειρα μηνύματα για λογαριασμούς που ζητούν λεφτά εξ ονόματός μου. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Βράζω και μόνο που το σκέφτομαι», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Αργυρός για τις διαδικυακές απάτες.

