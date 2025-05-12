ΕΣΥ: Μόλις 3,8 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους στην Ελλάδα

Η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, είναι από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το ΕΣΥ. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις με μόλις 3,8 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, ενώ ο μέσος όρος στις χώρες μέλη ανέρχεται σε 9,2.

Οι νοσηλευτές καλούνται να καλύψουν πολλαπλές βάρδιες, να διαχειριστούν περισσότερους ασθενείς από όσους μπορούν με ασφάλεια και να εκτελέσουν ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων, συχνά πέρα από τις αρχικές τους αρμοδιότητες.

Αυτή η συνεχής πίεση οδηγεί αναπόφευκτα σε σωματική και ψυχική εξάντληση αυξάνοντας τον κίνδυνο λαθών και μειώνοντας την προσοχή που μπορούν να αφιερώσουν σε κάθε ασθενή.

Έτσι αναπόφευκτα, η ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας υποβαθμίζεται.

Η ανεπαρκής στελέχωση των νοσοκομείων με νοσηλευτές έχει άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια των ασθενών.

Μελέτες έχουν δείξει μια σαφή συσχέτιση μεταξύ της χαμηλής αναλογίας νοσηλευτών προς ασθενείς και της αύξησης των νοσοκομειακών λοιμώξεων, των πτώσεων, των λαθών στην χορήγηση φαρμάκων.

Οι αντίξοες συνθήκες εργασίας, οι χαμηλοί μισθοί και η έλλειψη αναγνώρισης οδηγούν σε ένα συνεχή κύμα παραιτήσεων από το δημόσιο σύστημα υγείας.

Έμπειροι νοσηλευτές αναζητούν καλύτερες ευκαιρίες στον ιδιωτικό τομέα ή στο εξωτερικό, επιδεινώνοντας περαιτέρω την κατάσταση. Παράλληλα, το επάγγελμα του νοσηλευτή δεν αποτελεί πλέον ελκυστική επιλογή για πολλούς νέους, λόγω του φόρτου εργασίας και των περιορισμένων προοπτικών εξέλιξης.

Αυτός ο φαύλος κύκλος καθιστά όλο και πιο δύσκολη την αναπλήρωση των κενών και τη διασφάλιση της επάρκειας του νοσηλευτικού προσωπικού στο μέλλον.

Η αύξηση των προσλήψεων, η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών, η αναβάθμιση των μισθών, η παροχή ευκαιριών για επαγγελματική εξέλιξη και η αναγνώριση του ζωτικού ρόλου των νοσηλευτών είναι απαραίτητα βήματα, για να βελτιώσει το ΕΣΥ τις υπηρεσίες του στους χρήστες υγείας.

Επιπλέον μόνο έτσι θα μετριαστεί το βάρος που σηκώνουν οι πολίτες ,πληρώνοντας αποκλειστικές με χρήματα που δεν έχουν, για να έχει την φροντίδα που χρειάζεται, ο άνθρωπός τους.

