ΠΑΣΟΚ: Το τέλος στην κυβερνητική χυδαιότητα θα μπει, όταν πάψει να είναι κυβέρνηση η ΝΔ

Πυρά κατά του Παύλου Μαρινάκη εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, με αφορμή όσα δήλωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος. μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος Καρώνη.

«Σήμερα ο κ. Μαρινάκης πιστός στην γκεμπελική προπαγάνδα επιτέθηκε με ψέματα και λασπολογίες στο ΠΑΣΟΚ. Του υπενθυμίζουμε ότι το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρόταση δυσπιστίας βασιζόμενο στο κρατικό πόρισμα για την τραγωδία των Τεμπών που εξέδωσε ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Το άλλοτε ‘ευαγγέλιο εθνικής αυτογνωσίας’ κατά το Μέγαρο Μαξίμου, που σήμερα περιφέρουν ως κουρελόχαρτο μετά τις παλινωδίες του πρώην επικεφαλής του, που η Νέα Δημοκρατία διόρισε», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Ακολούθως προσθέτει πως «το κείμενο, δε, της πρότασης δυσπιστίας είναι δημόσιο και μπορεί να ανατρέξει οποιοσδήποτε για να διακριβώσει ότι το ΠΑΣΟΚ ουδέποτε έκανε αναφορά σε θεωρίες συνωμοσίας. Αυτό το κείμενο συνυπογράφηκε και επ’ αυτού δόθηκε η κοινοβουλευτική μάχη της πρότασης μομφής».

«Το τέλος στην κυβερνητική χυδαιότητα θα μπει, όταν θα πάψει να είναι κυβέρνηση η ΝΔ»

Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, «λίγο έλειψε ο κ. Μαρινάκης και οι συν αυτώ να απαιτήσουν να τους ζητήσουμε και συγγνώμη που ως αξιωματική αντιπολίτευση τους ελέγχουμε μετά από την τραγική απώλεια 57 νέων ανθρώπων για τη μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717 και τη μη εγκατάσταση τηλεδιοίκησης στον σιδηρόδρομο, για τις κυβερνητικές παραλείψεις και αβελτηρίες ενώ γνώριζαν την ελλιπή ασφάλεια στο δίκτυο, για τη σπουδή να αλλοιωθεί ο τόπος της τραγωδίας χωρίς να πάρουν άδεια από τη δικαιοσύνη».

Καταληκτικά το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ επισημαίνει ότι «αυτός που δήλωσε δημόσια δύο χρόνια μετά ότι ‘το απίθανο σενάριο, μπορεί να είναι πιθανό’ λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Το τέλος στην κυβερνητική χυδαιότητα θα μπει, όταν θα πάψει να είναι κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία».

