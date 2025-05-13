Μαρινάκης για πόρισμα ΕΜΠ: Καταρρέει με κρότο το αφήγημα της αντιπολίτευσης -Να απολογηθούν τα κόμματα του παραλογισμού

«Μπαίνει ένα επίσημο ως προς την πραγματογνωμοσύνη, με στοιχεία, τέλος στην πιο χυδαία προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης» ήταν το πρώτο σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη για το πόρισμα του καθηγητή του ΕΜΠ Καρώνη για την τραγωδία στα Τέμπη.







«Κατά παραγγελία της δικαιοσύνης ο καθηγητής Καρώνης αποκλείει το παράνομο φορτίο που ήταν η βάση της αφήγησης της αντιπολίτευσης. Το αφήγημα που έστησε η αντιπολίτευση πάνω σε ένα τραγικό δυστύχημα καταρρέει με κρότο» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.







Μιλώντας, δε, για τα κόμματα της αντιπολίτευσης έκανε λόγο για «χυδαίους διακινητές ψεμάτων». «Χρησιμοποίησαν αυτό το δυστύχημα που έχει πολύ σοβαρά αίτια, έχτισαν ένα αφήγημα για να θυμώσουν τον κόσμο. Έλεγαν ψέματα συνειδητά στον κόσμο για να μεταθέσουν τη συζήτηση από τα λάθη τα ανθρώπινα και του κράτους, μας συκοφάντησαν. Δεχθήκαμε απειλές, εκπομπές από χιουμοριστικές μετατράπηκαν σε δικαστήρια χωρίς κάτι να αποδειχθεί» συμπλήρωσε.







Όπως είπε «η κοινωνία δικαίως οργίζεται για τα Τέμπη γιατί εκεί είδαμε το χειρότερο πρόσωπο του κράτους. Παράλληλα, πάνω σε αυτή την οργή η αντιπολίτευση προσπάθησε να βάλει ένα άλλο αφήγημα περί συγκάλυψης που καταρρέει».







Ειδικά, δε, για το ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε σε έντονο ύφος με αφορμή δηλώσεις που είχε κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης στις Φεβρουαρίου, ότι «πήρε μια πιθανολόγηση και αντί να περιμένει το σίγουρο και τελικό, την επίσημη δικαστική πραγματογνωμοσύνη όπως έπρεπε να κάνουμε όλοι, αντί το δήθεν σοβαρό ΠΑΣΟΚ να περιμένει κρέμασε στα μανταλάκια, πρωταγωνίστησε, συνυπέγραψε μαζί με τα κόμματα του παραλογισμού πρόταση δυσπιστίας και γι' αυτό είναι υπόλογο στους πολίτες».







«Οι διακινητές του αφηγήματος πρέπει να απολογηθούν» κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης.







Ερωτηθείς για την προαναγγελθείσα κίνηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης να καταθέσουν νέο αίτημα προανακριτικής, ο κ. Μαρινάκης σχολίασε «περιμένουμε το γραπτό κείμενο μήπως και υπάρχει κάποια σοβαρή επιχειρηματολογία για να απαντήσουμε. Η μέχρι στιγμής εμπειρία δεν δείχνει το παραμικρό στίγμα αξιοπιστίας στην αντιπολίτευση».







Σημείωσε, επίσης, ότι «δεν έχει βάση από νομικής πλευράς τα περί κακουργήματος σε βάρος του Κώστα Αχ. Καραμανλή» λέγοντας «αυτή είναι νομική λογική Ανδρουλάκη. Με αυτή τη λογική όποιος κάνει κάτι παράνομο, θα πρέπει να διώκονται όλοι οι απο πάνω του χωρίς να εξετάσουμε την εμπλοκή του ή όχι. Επίσης, το κακούργημα προϋποθέτει δόλο, να θέλει δηλαδή το αποτέλεσμα, εν προκειμένω τον θάνατο 57 ανθρώπων».

