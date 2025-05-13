Δήμος Αρχανών Αστερουσίων: Αποκτά για 1η φορά τη δική του Πολεοδομία

Ευχάριστα είναι τα νέα για τους κατοίκους του Δήμου Αραχνών – Αστερουσίων καθώς για 1η φορά, συστήνεται Υπηρεσία Δόμησης η οποία θα εξυπηρετεί έναν μεγάλο όγκο υποθέσεων που μέχρι πρότινος εξυπηρετούνταν από άλλες Πολεοδομίες με συνέπεια να υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή τους.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μανόλη Κοκοσάλη που μίλησε στο Ράδιο Κρήτη, πρόκειται για την 1η Δημόσια υπηρεσία που συστήνεται στην Κρήτη τα τελευταία 30 – 40 χρόνια με τον Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων να αποκτά επιτέλους την δική του Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ Αρχανών – Αστερουσίων) και η οποία θα λειτουργεί μόνο για τα διοικητικά όρια του Δήμου.

Η νέα αυτή υπηρεσία, η οποία επί της ουσίας λειτουργεί ήδη από χθες, έρχεται να αποφορτίσει σε σημαντικό βαθμός τρεις άλλες Πολεοδομίες που μέχρι πρότινος εξυπηρετούσαν υποθέσεις των Δημοτών.

Όπως εξηγεί ο Δήμαρχος, από αύριο όλες οι άδειες θα πρωτοκολλούνται πλέον στην ΥΔΟΜ Αρχανών – Αστερουσίων ενώ ως προς το προσωπικό με το οποίο θα πρέπει να στελεχωθεί, ο δήμαρχος ανέφερε ότι υπάρχει η δυνατότητα, βάσει τροπολογίας, για την πρόσληψη με διετή σύμβαση.

Προς το παρόν πάντως, έχει γίνει μετακίνηση από την Τεχνική Υπηρεσία στην οποία και στεγάζεται προσωρινά η νέα υπηρεσία Δόμησης.

Αυτό που διευκρινίζει ο Μανόλης Κοκοσάλης είναι ότι όλες οι αιτήσεις που είχαν κατατεθεί μέχρι και την περασμένη Παρασκευή, θα εξυπηρετηθούν από τις πολεοδομίες που εξυπηρετούσαν τους κατοίκους μέχρι πρότινος.

