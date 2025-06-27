ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Βορίδης πρέπει να παραιτηθεί άμεσα. Θα παραμείνουν οι υφυπουργοί;

Την παραίτηση του υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Μάκη Βορίδη και των τεσσάρων νυν υφυπουργών που ως βουλευτές φέρονται να ζητούσαν παράτυπες ενέργειες και εξαιρέσεις, ζητά με ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ.

Στην ανακοίνωση αναφέρει: «Από χθες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ξεδιπλώνει τη στρατηγική της συγκάλυψης των ευθυνών των πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, και υποβάθμισης του σκανδάλου διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ επί των ημερών της, σε …”χρόνιες παθογένειες”. Οι πρώην υπουργοί -όπως αναφέρεται σε ένορκες καταθέσεις στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ- φέρονται να αξίωναν παραιτήσεις προέδρων του Οργανισμού κάθε φορά που αυτοί προχωρούσαν σε πρωτοβουλίες εξυγίανσης και επιπλέον φέρονται να ασκούσαν πιέσεις να ξεμπλοκαριστούν “αμαρτωλά” ΑΦΜ».

Συνεχίζοντας δείχνει και την πολιτική κατεύθυνση στην οποία θα κινηθεί όσον αφορά την σύσταση Προανακριτικής. «Αυτές οι πρακτικές ήταν που πληρώνουν σήμερα οι Έλληνες φορολογούμενοι με επαχθή πρόστιμα που αγγίζουν το μισό δισεκατομμύριο, και οι ενδείξεις ποινικής ευθύνης υπουργών προκύπτουν από την έως τώρα μελέτη της δικογραφίας. Από την πρώτη στιγμή προειδοποιήσαμε δημόσια την κυβέρνηση να μην ανοίξει κανένα παράθυρο παραγραφής.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ρητά επισείει αυτόν τον κίνδυνο. Γι’ αυτό και επαναλαμβάνουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε μεθοδεύσεις της κυβέρνησης σε αυτή την κατεύθυνση. Ο κ. Βορίδης δεν μπορεί να παραμένει στην υπουργική του καρέκλα. Θα συνεχίσουν να είναι στην κυβέρνηση υφυπουργοί, που ως βουλευτές ζητούν να “ανοίξουν ΑΦΜ”, “να δοθούν δικαιώματα ενισχύσεων” που τους επισημαίνεται ότι είναι κατά παράβαση του νόμου, και συγκεκριμένα πρόσωπα «να εξαιρεθούν από νόμιμο έλεγχο;».

Τσιάρας: Από τους Έλληνες φορολογούμενους θα πληρωθεί το πρόστιμο 415 εκατ. για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Προανακριτική για Τέμπη: Στις 7 Ιουλίου καταθέτει ο Κώστας Αχ. Καραμανλής

ΠΑΣΟΚ: Προτείνει τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ