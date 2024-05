Μητσοτάκης για Φίκο: «Τέτοιες πράξεις βίας δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας»

«Σοκαρισμένος» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την δολοφονική απόπειρα κατά της ζωής του Σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτς Φίκο, σε ανάρτηση του στην αγγλική γλώσσα στο «Χ». Επίσης ο πρωθυπουργός τόνισε με κατηγορηματικό τρόπο ότι τέτοιες πράξεις βίας δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας, και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον Σλοβάκο πρωθυπουργό.

«Σοκαρισμένος από την αποτρόπαια επίθεση εναντίον του πρωθυπουργού της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο. Τέτοιες πράξεις βίας δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας. Του εύχομαι ταχεία ανάρρωση» ανέφερε ο κ.Μητσοτάκης στην ανάρτηση του.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού στα αγγλικά είναι η εξής: “Shocked by the heinous attack against the Prime Minister of Slovakia Robert Fico. Such acts of violence have no place in our societies. I wish him a speedy recovery”.

Shocked by the heinous attack against the Prime Minister of Slovakia Robert Fico. Such acts of violence have no place in our societies. I wish him a speedy recovery. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 15, 2024

