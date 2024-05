Σλοβακία: Σε σοβαρή κατάσταση ο Πρωθυπουργός μετά τους πυροβολισμούς

Θύμα επίθεσης έπεσε ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο. Σύμφωνα με πληροφορίες δέχθηκε 4 πυροβολισμούς και τραυματίστηκε στην κοιλιά και το στήθος σε πόλη 150 χιλιόμετρα από την Μπρατισλάβα και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το πρωθυπουργικό γραφείο ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο είναι σε κρίσιμη κατάσταση και για τον λόγο αυτό μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Banska Bystrica καθώς η διακομιδή του στην πρωτεύουσα Μπρατισλάβα θα ήταν επιβαρυντική για εκείνον.

Όπως τόνισαν πηγές από το πρωθυπουργικό γραφείο οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες.

Όλα έγιναν μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου και βγαίνοντας από το κτίριο ο Ρόμπερτ Φίτσο δέχθηκε πυροβολισμούς. Ο δράστης είναι σύμφωνα με τα σλοβακικά ΜΜΕ 71 ετών και ανακρίνεται και σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες στόχος του ήταν ξεκάθαρα ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας.

H στιγμή που φυγαδεύεται ο τραυματισμένος Σλοβάκος Πρωθυπουργός:

