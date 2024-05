Σλοβακία: Πυροβόλησαν τον πρωθυπουργό της χώρας, Ρόμπερτ Φίτσο

Μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο πυροβολήθηκε μετά την αποχώρησή του από κυβερνητική συνεδρίαση. Σύμφωνα με ανάρτηση του Πίτερ Σπίγκελ των Financial Times δημοσιογράφος που βρισκόταν κοντά στο σημείο άκουσε αρκετούς πυροβολισμούς, τον είδε να πέφτει και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο από την ασφάλεια ενώ δεν υπάρχει αναφορά για την κατάστασή του.

Υπήρξαν πυροβολισμοί μετά από συνεδρίαση της σλοβακικής κυβέρνησης σε τοποθεσία έξω από την Μπρατισλάβα,

μετέδωσε την Τετάρτη το πρακτορείο TASR, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Μάρτυρας του Reuters δήλωσε ότι άκουσε αρκετούς πυροβολισμούς και ότι είδε έναν άνδρα να συλλαμβάνεται από την αστυνομία.

Slovak media is reporting that prime minister @RobertFico was shot after leaving a government meeting. Reporter on the scene heard several shots, saw him fall, and then taken to a hospital by security. No report on his condition. 👇 https://t.co/611IPT3ojA

Δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο τραυματίστηκε σε πυροβολισμούς και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Κατά τον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό σταθμό TA3 ακούστηκαν τέσσερις πυροβολισμοί και ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας χτυπήθηκε στην κοιλιά.

#BREAKING: Slovakia's Prime Minster Robert Fico has been shot and injured. Shooter has been captured alive by his security. The incident took place in the town of Handlova, some 150 kilometres north east of the capital Bratislava. PM Fico rushed to the hospital, in surgery. pic.twitter.com/jrI18D2kb4

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 15, 2024