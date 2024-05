Βασιλιάς Κάρολος: Έγιναν τα αποκαλυπτήρια του πρώτου πορτρέτου του

Το πρώτο επίσημο ζωγραφισμένο πορτρέτο του βασιλιά Καρόλου Γ' από τη στέψη του αποκαλύφθηκε την Τρίτη (14/5) στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Ο πίνακας είναι ζωγραφισμένος με λάδι σε καμβά και δείχνει ένα κοντινό πλάνο του βασιλιά Καρόλου, ο οποίος φορά τη στολή των Φρουρών της Ουαλίας. Έχει φόντο ένα ζωηρό κόκκινο, ύψος 2,4 μέτρα, πλάτος 1,82 μέτρα και σχεδιάστηκε από τον Τζόναθαν Γέο, ο οποίος στο παρελθόν έχει ζωγραφίσει τον Τόνι Μπλερ, τον Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο και τη Μαλάλα Γιουσαφζάι.

Στο νέο πορτρέτο, ο Βασιλιάς απεικονίζεται να κρατά το σπαθί στο χέρι και με μια πεταλούδα να προσγειώνεται στον ώμο του.

