Χάρης Μαμουλάκης: Το μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και η κοινοβουλευτική παρέμβαση για το ΚΕΘΕΑ

Με αφορμή τον ορισμό της 26ης Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και της Παράνομης Διακίνησής τους, όπως καθιερώθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 1987 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αλλά και την συνειδητή διάλυση του ΚΕΘΕΑ από την Κυβέρνηση της ΝΔ, ο Τομεάρχης Οικονομικών & Ανάπτυξης της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Αυτή τη μέρα – ορόσημο για την πρόληψη και την απεξάρτηση από τα ναρκωτικά, στην Ελλάδα παρακολουθούμε την διάλυση της δημόσιας μέριμνας για την απεξάρτηση και την ψυχική υγεία από την Κυβέρνηση της ΝΔ. Η οποία χωρίς κανέναν δισταγμό, χωρίς καμία ντροπή, διέλυσε το σύνολο του δημοσίου συστήματος απεξάρτησης, με θύματα ιστορικούς φορείς, με καταγεγραμμένο τεράστιο κοινωνικό έργο, όπως είναι το ΚΕΘΕΑ, ο ΟΚΑΝΑ, το 18 Άνω, κ.α..

Το δικαίωμα στην απεξάρτηση και στην ψυχική υγεία, έχουν παραδοθεί από τη ΝΔ στα χέρια ιδιωτών και κάθε έννοια και πρόνοια καθολικής και δωρεάν πρόσβασης στους χιλιάδες συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη, έχει χαθεί. Η φροντίδα, έγινε προϊόν προς πώληση. Για όσους μπορούν. Οι υπόλοιποι, οι πολλοί, δεν ενδιαφέρουν τη ΝΔ. Ποτέ δεν την ενδιέφεραν. Και αυτό μεγιστοποιεί το αίσθημα της δικής μας ευθύνης, για να αγωνιστούμε έτσι ώστε να επανιδρυθεί ένα αξιόπιστο, ισχυρό από κάθε άποψη δημόσιο σύστημα πρόληψης, το οποίο θα παρέχει τις υπηρεσίες του καθολικά και δωρεάν. Με σεβασμό στους θεραπευόμενους και τις οικογένειές τους, με σεβασμό στους εργαζόμενους στις δομές, με σεβασμό στην κοινωνία. Γιατί το ζήτημα αυτό, αφορά όλη την κοινωνία.».

Ο Χάρης Μαμουλάκης προχώρησε παράλληλα στην κατάθεση Κοινοβουλευτικής Αναφοράς προς τον Υπουργό Υγείας, φέρνοντας στη Βουλή το ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που στηρίζει την αξία της στεγνής θεραπείας - δημόσιας, δωρεάν, χωρίς υποκατάστατα - καθώς και τη συλλογική συμμετοχής των οικογενειών στα προγράμματα απεξάρτησης. Ένα ψήφισμα που έρχεται ως απάντηση στο Νόμο για την Ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης του Ιουλίου του 2024 και της ένταξης του ΚΕΘΕΑ στον ΕΟΠΑΕ, καθώς και στην επίσημη έναρξη του νεοσύστατου Οργανισμού το Φεβρουάριο 2025, που δεν φαίνεται όμως να έχουν συντελέσει στη θετική κατεύθυνση.

Επίσης, ο Χάρης Μαμουλάκης καταθέτει ως Αναφορά και την ανοικτή επιστολή – καταγγελία της Ομοσπονδίας Συλλόγων Οικογένειας ΚΕΘΕΑ, με την οποία αναδεικνύονται για μια ακόμη φορά όλα τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει ο νέος Νόμος, ο οποίος ουσιαστικά διαλύει τα ολοκληρωμένα προγράμματα απεξάρτησης (ΚΕΘΕΑ, 18 ΑΝΩ, ΟΚΑΝΑ, ΑΡΓΩ, ΜΕΘΕΞΙΣ, ΔΙΑΠΛΟΥΣ). Ταυτόχρονα, τονίζεται ότι ο σχετικός Νόμος δεν επιδέχεται βελτιώσεις, γι’ αυτό και ζητείται η κατάργησή του.

ΔΙΑΑΒΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ηράκλειο: Σύλληψη καθηγητή για ασελγείς πράξεις σε βάρος 16χρονης μαθήτριας

Ηράκλειο: Kαλά τα νέα για Νεώρια και Άγιο Μηνά - Τι ανακοίνωσαν Μενδώνη - Αρναουτάκης

Ηράκλειο: Κόπηκαν τα πρώτα σταφύλια - Οι τιμές παραγωγού και η συμφωνία για τα οινοστάφυλα