Επίσκεψη αστραπή στη Ρόδο πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός της Κίνας

Στο νησί της Ρόδου βρίσκεται για ιδιωτική επίσκεψη ο Πρωθυπουργός της Κίνας κ. Λι Τσιάνγκ. Το κυβερνητικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» λίγο μετά τις 15:00 της Παρασκευής, όπου τον υποδέχτηκαν επίσημα ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος, και ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αλέξανδρος Κολιάδης.

Αμέσως μετά την άφιξη αναχώρησε με την πολυμελή συνοδεία του και κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για το ξενοδοχείο Rodos Palace, στο οποίο κατέλυσε. Ο Πρωθυπουργός της Κίνας επισκέφθηκε στη συνέχεια το Παλάτι Του Μεγάρου Μαγίστρου, στο οποίο τον υποδέχτηκε και τον ξενάγησε ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, ενώ θα ακολουθήσουν διμερείς συνομιλίες των αντιπροσωπειών Ελλάδας – Κίνας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ο κ. Λι Τσιανγκ θα αναχωρήσει αύριο το πρωί από τη Ρόδο.

