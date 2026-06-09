Βουλή: Στην Ολομέλεια το σχέδιο νόμου για την Εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο

Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την Εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Το νομοσχέδιο, με τίτλο «Εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου», εισάγεται από την Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης με την θετική ψήφο επί της Αρχής της ΝΔ.

Αντίθετα το καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ και η Νίκη επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν σήμερα κατά τη συζήτησή του στην Ολομέλεια.

Παράλληλα έχουν κατατεθεί μια υπουργική και μία βουλευτική τροπολογία.

Η υπουργική τροπολογία έχει διατάξεις που αφορούν: Την παράταση λειτουργίας και καθορισμού αντιτίμου για την εκμετάλλευση του Αγωγού Τροφοδοσίας Αεροπορικού Καυσίμου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» υπέρ του ελληνικού δημοσίου και την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων λιμενοφυλάκων με το σύστημα της μοριοδότησης.

Η βουλευτική τροπολογία έχει κατατεθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ και αφορά τη μονιμοποίηση των Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου εργαζομένων στις υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με την παραίτηση του δημοσίου από ένδικα μέσα κατά δικαστικών αποφάσεων που τους δικαιώνουν.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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