«Φυτεύουμε την ελπίδα»: Τα παιδιά της Κρήτης έδωσαν ζωή στην ιστορική Μονή Αρκαδίου

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η δράση «Φυτεύουμε την ελπίδα»

στην ιστορική Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αρκαδίου

στο Ρέθυμνο.

Συγκεκριμένα:

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 6η Ιουνίου 2026, στην ιστορική Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αρκαδίου, η δράση «Φυτεύουμε την ελπίδα», με τη συμμετοχή πλήθους παιδιών από Κατηχητικά Σχολεία της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

Τον προγραμματισμό και τον συντονισμό του Προγράμματος είχε η Επιτροπή Κατηχητικού Έργου της Ιεράς Μητροπόλεως, οι κατηχήτριες κ. Βλασία Μιχαηλίδου - Τριπολιτάκη και η κ. Μαρία Τζαβέλλα, με την εποπτεία του Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως, Πανοσιολ. Αρχιμ. Παρθενίου Καλυβιανάκη.

Στη δράση αυτή έλαβαν μέρος τα Κατηχητικά σχολεία των Ενοριών: α) Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου, β) Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, γ) Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μασταμπά, δ) Αγίας Φωτεινής Κουμπέ, ε) Παναγίας Ελευθερωτρίας Άνω Καλλιθέας, στ) Αγίου Ελευθερίου Ατσιποπούλου, ζ) Αγίου Γεωργίου Περάματος Μυλοποτάμου, η) Αγίου Παντελεήμονος Άδελε-Αγίας Παρασκευής, θ) Αγίου Αντωνίου Πρινέ και ι) Αγίου Νικολάου Σκεπαστής. Εκτάκτως συμμετείχε και το Κατηχητικό Σχολείο της Ενορίας Κουρνά από την Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου.

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Τη δράση στήριξαν ο Δήμος Ρεθύμνης, δια του Αντιδημάρχου Πρασίνου κ. Γεωργίου Παπαδόσηφου, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ρεθύμνης, η Ένωση Ειδικών Φρουρών Κρήτης, το Τ.Ε.Κ.Α.Μ. Κρήτης και ο Ερυθρός Σταυρός.

Η ημέρα ξεκίνησε με τη Θεία Λειτουργία την οποία τέλεσε ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως και ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στην Πυριτιδαποθήκη, την οποία τέλεσε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, ενώ τα παιδιά τραγούδησαν το τραγούδι του Αρκαδίου και έψαλαν τον Εθνικό Ύμνο.

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Στη συνέχεια, στον προαύλειο χώρο της Ιεράς Μονής και στο χώρο των παλαιών Κατασκηνώσεων, πραγματοποιήθηκε η δενδροφύτευση και ακολούθησε φιλοξενία από πλευράς της Ιεράς Μονής και παιχνίδι για αρκετές ώρες.

Ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε στα παιδιά να μεγαλώνουν μαζί με τα δένδρα που φύτευσαν και να φυτεύουν παντού και πάντοτε την ελπίδα και τη χαρά, τονίζοντας ότι η δράση αυτή ήταν η πιο ωραία εκδήλωση για την 160ή Επέτειο από την Αρκαδική Εθελοθυσία, και ευχαρίστησε θερμά τον Ηγούμενο και την Αδελφότητα, τις Κατηχήτριες και όλους τους συντελεστές της ωραίας αυτής δράσης και ιδιαιτέρως όλα τα παιδιά και τους γονείς για την ολοπρόθυμη συμμετοχή τους.

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