Τετράποδος ήρωας: Μικρόσωμος σκύλος σώζει ορειβάτη παγιδευμένο σε παγετώνα των Άλπεων

Μικρός σκύλος έσωσε ορεβάτη και η είδηση έγινε η πιο viral ανάρτηση της Bild.

Η εταιρεία ελικοπτέρων Air Zermatt απέδωσε τα εύσημα σε μικρόσωμο σκυλάκι, καθώς αυτό τράβηξε την προσοχή του πληρώματος στην ακριβή τοποθεσία του ορειβάτη, ο οποίος ανασύρθηκε με επιτυχία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής, όταν ο ορειβάτης και ο σκύλος του έκαναν μια βόλτα στον παγετώνα Fee, πάνω από το Σάας-Φε, κοντά στα ιταλικά σύνορα.

Ξαφνικά, ο άνδρας «έσπασε μια χιονογέφυρα», όπως ανέφερε η Air Zermatt, με αποτέλεσμα να πέσει σε μια ρωγμή βάθους οκτώ μέτρων.

«Ενώ ο άνδρας ήταν εγκλωβισμένος στον πάγο του παγετώνα, ο πιστός του σύντροφος έμεινε στην άκρη της ρωγμής», ανέφερε η εταιρεία, περιγράφοντας την αποστολή ως «εξαιρετική».

Η Air Zermatt χαρακτήρισε τον σκύλο ως τσιουάουα, αν και, με βάση τις φωτογραφίες που δημοσίευσε, η γερμανική εφημερίδα Bild έγραψε ότι ο σκύλος είναι στην πραγματικότητα παπιγιόν, ένας τύπος σπάνιελ γράφει ο Τhe Guardian.

Ο ορειβάτης είχε μαζί του έναν ερασιτεχνικό ασύρματο, τον οποίο χρησιμοποίησε για να καλέσει σε βοήθεια. Ένα άτομο στην περιοχή έπιασε το σήμα, αλλά δυσκολεύτηκε να εντοπίσει την ακριβή θέση του άνδρα, ο οποίος βρισκόταν σε υψόμετρο περίπου 3.200 μέτρων.

To σκυλάκι που έκανε τη διαφορά

Η Air Zermatt έστειλε ένα πλήρωμα με τρεις διασώστες διάσωσης προς την κατεύθυνση του παγετώνα Fee. Ωστόσο, το σημείο της κατάρρευσης ήταν εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστεί, δεδομένης της απεραντοσύνης της επιφάνειας του παγετώνα και του μικρού μεγέθους της τρύπας.

«Τότε συνέβη το θαύμα! Ένας από τους διασώστες εντόπισε μια μικρή κίνηση σε έναν βράχο: το τσιουάουα!», δήλωσε η εταιρεία.

Ο σκύλος, τρέμοντας από το κρύο, γάβγιζε δίπλα στην τρύπα από την οποία είχε πέσει ο ιδιοκτήτης του. Αυτό το ζωτικής σημασίας σήμα επέτρεψε στους διασώστες να κατέβουν με σχοινιά και να ανεβάσουν τον άνδρα σε ασφαλές σημείο, ενώ ο μικροσκοπικός του φίλος παρακολουθούσε.

Τόσο ο ορειβάτης όσο και ο σκύλος μεταφέρθηκαν στη συνέχεια με ελικόπτερο σε τοπικό νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

«Τετράποδος ήρωας!»

«Ο σκύλος είναι ένας τετράποδος ήρωας που μπορεί να έσωσε τη ζωή του αφέντη του σε μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση», γράφει η Air Zermatt.

Οι ομάδες της Air Zermatt είχαν προειδοποιήσει τον Μάρτιο για τον κίνδυνο που εγκυμονούν οι ρωγμές στους παγετώνες για τους ορειβάτες, αναφέροντας επτά αποστολές διάσωσης μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες.

Ενώ οι σκύλοι του Αγίου Βερνάρδου, που ζυγίζουν πολλαπλάσια από ένα τσιουάουα ή ένα παπιγιόν, είναι οι πιο γνωστοί σκύλοι διάσωσης στα βουνά των Άλπεων – φημισμένοι για την ανδρεία τους σε χιονοστιβάδες και άλλες καταστροφές, έχοντας σώσει περίπου 2.000 ταξιδιώτες τους τελευταίους δύο αιώνες στο πέρασμα του Αγίου Βερνάρδου στα σύνορα με την Ιταλία – ο μικρός τετράποδος ήρωας σε αυτή την ιστορία επιβεβαιώνει ότι ο ηρωισμός δεν μετριέται σε μέγεθος, αλλά σε αφοσίωση και θάρρος.

Παρά το γεγονός ότι οι σκύλοι Αγίου Βερνάρδου τείνουν να είναι αργοί και ακριβοί στη διατροφή τους, με αποτέλεσμα να έχουν αντικατασταθεί με την πάροδο των ετών από ελικόπτερα και θερμικούς αισθητήρες, η σημερινή διάσωση υπενθυμίζει τον ανεκτίμητο ρόλο που μπορούν να παίξουν οι τετράποδοι φίλοι μας σε κρίσιμες στιγμές.

