Κένυα: Έφτιαξαν φίλτρο εξάτμισης από καρύδες και καλαμπόκι

Δύο 17χρονοι μαθητές από την Κένυα έφτιαξαν ένα φίλτρο εξάτμισης από κελύφη καρύδας, καλαμπόκι, φύκια και ανακυκλωμένα υλικά, με στόχο να μειώσουν τη ρύπανση από τα οχήματα. Ο Fredrick Njoroge Kariuki και ο Miron Onsarigo, μαθητές της M PESA Foundation Academy στην κομητεία Kiambu, δημιούργησαν το HewaSafi, ένα χαμηλού κόστους φίλτρο εξάτμισης φτιαγμένο με κελύφη καρύδας, καλαμπόκι, φύκια και ανακυκλωμένα υλικά.







Το όνομα HewaSafi σημαίνει «καθαρός αέρας» στα σουαχίλι και δεν επιλέχθηκε τυχαία. Για τους δύο εφήβους, η ιδέα δεν ξεκίνησε σαν σχολική άσκηση, αλλά από κάτι πολύ πιο προσωπικό. Ο Kariuki μεγάλωσε σε βιομηχανική περιοχή της κομητείας Nakuru και σε ηλικία 10 ετών εμφάνισε χρόνια πνευμονική νόσο, για την οποία εξακολουθεί να παίρνει εβδομαδιαία αγωγή. Ο Onsarigo, από τη δυτική Κένυα, είχε δει επίσης ανθρώπους γύρω του να ταλαιπωρούνται ή να πεθαίνουν από προβλήματα που συνδέονταν με την ατμοσφαιρική ρύπανση.

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